Україна

На придбання та відправлення на фронт необхідного обладнання потрібно 100 тис. грн. Закликаємо всіх небайдужих доєднатися до збору та зробити свій вклад у захист країни.

Снайперське відділення, роти вогневої підтримки ТРО ЗСУ, 206 БТрО, що виконує бойові завдання на Донецькому напрямку фронту, потребує термінової допомоги з придбанням power station, який розширить можливості наших бійців. Про це вони написали в листі до редакції сайту Football.ua.

"Слава Україні!! Звертаюсь до усіх небайдужих людей. Снайперському відділенню, роти вогневої підтримки ТРО ЗСУ, 206 БТрО, котрий знаходиться на Донецькому направлені, потрібна ваша допомога", — зазначили вони у своєму листі.

Бійці визначили в якості базової моделі зарядну станцію EcoFlow DELTA Pro. На її придбання та підготовку до відправлення на фронт потрібно 100 тис. грн.

Редакція Football.ua на своєму сайті оголошує збір необхідної суми та закликає всіх небайдужих доєднатися до збору і таким чином зробити свій вклад у захист нашої країни від підлого та підступного агресора.

"Прошу долучитися до збору коштів. Будь-яка підтримка зараз є дуже важливою. Усі підтвердження і звіт про витрату коштів гарантуємо", — додатково зазначено в листі-зверненні.

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