Україна

18 жовтня відбулася ексклюзивна зустріч представників національної збірної України з пресою та вболівальниками на локації партнера — у музейно-культурному комплексі пивної історії "Львіварня"

Метою унікального заходу було відчути емоції гравців від жовтневих ігор проти Північної Македонії (2:0) і Мальти (3:1) та оцінити перспективи виходу команди на Євро-2024.

Також, «Львівське» запросило фанів, які мали можливість поставити запитання, взяти автограф і сфотографуватися з улюбленими футболістами, та отримати пам’ятні сувеніри від бренду. «Львівське» не вперше єднає українців навколо футболу та дарує незабутні емоції.

Участь у заході взяли футболісти національної команди Тарас Степаненко, Георгій Судаков, Олександр Караваєв та Георгій Бущан.

Тарас Степаненко (півзахисник збірної України):

«Ми можемо тільки позитивно оцінити свій виступ, адже зробили крок до цілі, здобули шість пунктів. Зберігаємо гарні шанси на потрапляння на Євро-2024. У листопаді будемо готуватися до найважливішого матчу в році. Дуже сподіваюся, що ми зможемо досягнути нашої цілі.

Неприємно, коли випадають важливі гравці — нам не могли допомогти Циганков і Ярмоленко. Усі переживали, чи зможемо ми закрити ці «дірки». Слава Богу, що хлопці, які їх замінили, здорово відпрацювали. Віктор уже повернувся до тренувань, а Андрій переніс операцію, потребує більше часу для відновлення. Він — капітан і лідер команди, його присутність у роздягальні дуже важлива, тож чекаємо на його повернення.

Кожен матч відбору важливий, але поєдинки із сильними суперниками надають сил, енергії та задоволення. Тому міг би виділити в цьому кваліфікаційному турнірі зустріч з Англією, коли ми зіграли внічию».

Олександр Караваєв (захисник збірної України):

«Мій гол у ворота Північної Македонії? Вийшло так, що команда суперників віддала всі свої сили аби забити бодай один гол, а я був свіжий, бо щойно вийшов на поле, тож мені вистачило сил на удар. Побачив, що голкіпер вийшов — потрібно було влучити у ворота.

У нас у команді дружня атмосфера, про це говорять усі футболісти. Ми можемо збиратися разом у когось у кімнаті, у залі, після обіду чи вечері, можемо годинами розмовляти. Так підіймаємо свій моральний дух, це додає порозуміння на футбольному полі. Така атмосфера сприяє досягненню гарних результатів.

Я б не сказав, що в грі з Мальтою ми несерйозно поставилися до суперника. Останніми роками всі команди вирівнюються, гравці виступають у більш сильних чемпіонатах. Зустріч була через два дні на третій, різка зміна клімату… Найголовніше, що повернулися в гру та здобули потрібний результат.

Бувають матчі, коли ми не показуємо тієї гри, якої від нас очікують. Але жодного разу я не бачив, щоб хлопці виходили, опустивши руки, чи не хотіли перемогти. На футбольному полі може щось піти поза планом, наприклад, наш пропущений м’яч із Мальтою. Тож головне — виконувати установки тренера. Якщо ми їх дотримуємося, то наприкінці матчу завжди приходить потрібний результат.

Ми налаштовуємося на перемогу над Італією. Розуміємо, що на даному етапі все залежить від нас. Здобули шість балів, попереду — найважливіша гра. У нас є час на підготовку до неї. Найголовніше — щоб усі приїхали здорові, і будемо все робити для перемоги».

Георгій Судаков (півзахисник збірної України):

«Найголовніше, що ми перемогли в обох поєдинках, дуже важкі ігри були. Зробили крок уперед, тепер готуємося до Італії, цей матч вирішить долю путівки на Євро.

Які матчі у відборі запам’яталися? Усі ігри були принциповими й важливими. Можливо, з Італією, через мою помилку… Напевно, найбільш емоційним був матч із Північною Македонією на виїзді, коли ми відігралися з 0:2. Яскравий і переломний момент був.

Дуже приємно грати за національну збірну, а коли забиваєш, то це дає тобі подвійні емоції. Але головне, щоб вигравала команда.

Сергій Ребров на тренуваннях ставить акцент на пресинг, вихід із оборони, ми хочемо постійно грати з м’ячем. Але в нас мало часу на підготовку до ігор, тож складно відпрацювати все.

Якщо встигаємо відпрацювати щось конкретне — супер.

Взаємозв’язок на полі з Михайлом Мудриком? Усі знають, наскільки якісним футболістом він є, це гравець «Челсі». Здорово, що він почав грати в складі, вийшов на новий рівень, трохи адаптувався.

Дуже радий за нього, за те, що він забив дебютний гол за національну збірну. Сподіваюся, надалі він буде забивати ще більше».

Георгій Бущан (голкіпер збірної України):

«У футболі все можливо. Матимемо час підготуватися до Італії, головне, щоб травми обходили наших гравців. Той матч буде вирішальним, докладемо всіх зусиль, аби добитися результату.

Наскільки важлива підтримка вболівальників на стадіоні? Гра за клуб і збірну — зовсім різні емоції. Коли ти виходиш на стадіон під час поєдинку національної команди й чуєш підтримку рідних уболівальників, то це додає тобі сил. Тобі хочеться віддавати все задля результату».

Підтримуємо Левів разом на наступному матчі. Мільйони українців — одна перемога!