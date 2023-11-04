Україна

Дата одного з матчів буде визначена пізніше.

Дирекція української Прем'єр-ліги затвердила дати проведення та час початку матчів 15 туру чемпіонату України. Про це повідомляє прес-служба УПЛ.

Дата одного з поєдинків, який пройде між Колосом та луганською Зорею, буде визначена пізніше. Спочатку матч було призначено на 27 листопада.

Це сталося через те, що УЄФА призначив матч третього туру групового етапу Ліги конференцій між Маккабі Тель-Авів та Харей на 25 листопада.

УПЛ. 15 тур

24 листопада (п’ятниця)

Шахтар – Полісся 19:00

25 листопада (субота)

Минай – Кривбас 13:00

Верес – Металіст 1925 15:00

Ворскла – ЛНЗ 17:00

26 листопада (неділя)

Олександрія – Оболонь 15:00

Динамо – Рух 17:00

27 листопада (понеділок)

Дніпро-1 – Чорноморець 17:00

Нагадаємо, вчора відбувся центральний матч 13 туру УПЛ, в якому донецький Шахтар мінімально обіграв київське Динамо (1:0).