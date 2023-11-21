Україна

Можливість увічнити ім'я легендарного футбольного журналіста, життя якого перервалося 31 жовтня 2023 року.

Наприкінці жовтня цього року перестало битися серце відомого українського спортивного журналіста Артема Франкова, який не пережив другий інсульт та помер у 53 роки.

Враховуючи неоціненний внесок Франкова в українську журналістику та український футбол загалом, на офіційному сайті Харківської міської ради з'явилася петиція щодо того, щоб назвати одну з вулиць Харкова, рідного міста Артема Вадимовича, на його честь.

"Шановні харків'яни! 31 жовтня пішов з життя видатний журналіст Артем Вадимович Франков. Його вклад в українську журналістику безцінний, у футбольному колі немає жодної людини, яка б його не знала. Він був патріотом Харкова, міста, в якому він народився.

У зв' язку із цим пропоную назвати одну з вулиць його рідного міста ім'ям Артема Вадимовича Франкова", — сказано в повному тексті петиції на офіційному сайті Харківської міської ради.

Підписати петицію можна за цим посиланням. Для її розгляду необхідно зібрати 5000 підписів. Підписати петицію може будь-який громадянин України, не тільки харків'яни.

Нагадаємо, з 1997 по 2022 рік Артем Франков був головним редактором популярного журналу "Футбол". Після початку повномасштабної війни в Україні через російське вторгнення видання виходило у електронному форматі під назвою "Футбол-війна".

У 2005 році Артем Франков став Заслуженим журналістом України, а в 2012 році його нагородили орденом "За заслуги" ІІІ ступеня.