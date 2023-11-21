Можливість увічнити ім'я легендарного футбольного журналіста, життя якого перервалося 31 жовтня 2023 року.
Артем Франков, Фото: ФК Динамо Київ
21 листопада 2023, 19:19
Наприкінці жовтня цього року перестало битися серце відомого українського спортивного журналіста Артема Франкова, який не пережив другий інсульт та помер у 53 роки.
Враховуючи неоціненний внесок Франкова в українську журналістику та український футбол загалом, на офіційному сайті Харківської міської ради з'явилася петиція щодо того, щоб назвати одну з вулиць Харкова, рідного міста Артема Вадимовича, на його честь.
"Шановні харків'яни! 31 жовтня пішов з життя видатний журналіст Артем Вадимович Франков. Його вклад в українську журналістику безцінний, у футбольному колі немає жодної людини, яка б його не знала. Він був патріотом Харкова, міста, в якому він народився.
У зв' язку із цим пропоную назвати одну з вулиць його рідного міста ім'ям Артема Вадимовича Франкова", — сказано в повному тексті петиції на офіційному сайті Харківської міської ради.
Підписати петицію можна за цим посиланням. Для її розгляду необхідно зібрати 5000 підписів. Підписати петицію може будь-який громадянин України, не тільки харків'яни.
Нагадаємо, з 1997 по 2022 рік Артем Франков був головним редактором популярного журналу "Футбол". Після початку повномасштабної війни в Україні через російське вторгнення видання виходило у електронному форматі під назвою "Футбол-війна".
У 2005 році Артем Франков став Заслуженим журналістом України, а в 2012 році його нагородили орденом "За заслуги" ІІІ ступеня.