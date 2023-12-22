Непогане та дуже престижне досягнення.
Софія Причина - Львівска Футбольна Асоціація
22 грудня 2023, 22:37
Софія Причина офіційно отримала статус арбітрині FIFA - повідомляє Львівська Футбольна Асоціація.
Такий статус вона отримала після успішно складеного тесту на знання англійської мови, що дозволяє їй працювати на міжнародних матчах збірних та клубів.
Цього сезону Софія дебютувала в Прем'єр-Лізі.
У листопаді вона працювала на поєдинку Зорі та ЛНЗ, який виграв бронзовий призер минулого чемпіонату України.