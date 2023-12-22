Україна

Непогане та дуже престижне досягнення.

Софія Причина офіційно отримала статус арбітрині FIFA - повідомляє Львівська Футбольна Асоціація.

Такий статус вона отримала після успішно складеного тесту на знання англійської мови, що дозволяє їй працювати на міжнародних матчах збірних та клубів.

Цього сезону Софія дебютувала в Прем'єр-Лізі.

У листопаді вона працювала на поєдинку Зорі та ЛНЗ, який виграв бронзовий призер минулого чемпіонату України.