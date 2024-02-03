Україна

Четвертий поєдинок рівнян на турецьких зборах.

У суботу, 3 лютого, криворізький Кривбас проведе четвертий контрольний поєдинок на іспанських зборах-2024. Суперником команди Юрія Вернидуба стане чеська данський Горсенс, стартовий свисток пролунає о 17:00.

У поточному сезоні місцевого чемпіонату суперники "червоно-білих" посідають сьому сходинку з 12 команд-учасниць.

У першій грі Кривбас здолав польський П’яст (2:0), у другій — угорський Ференцварош (2:0), а в третій поступився чеській Вікторії Пльзень (0:3).

Пряма трансляція матчу Горсенс — Кривбас:

Нагадаємо, що нещодавно Кривбас оголосив про розставання з нападником.