Україна

Система ВАР буде задіяна на всіх поєдинках чемпіонату України.

Комітет арбітрів УАФ визначився із суддівськими призначеннями на майбутні матчі 19 туру української Прем'єр-ліги. Про це повідомляє прес-служба УАФ.

Зокрема матч між київським Динамо та одеським Чорноморцем обслуговуватиме суддівська бригада на чолі з Андрієм Коваленком, а за системою ВАР стежитиме Юрій Іванов.

Центральний матч туру між донецьким Шахтарем та Кривбасом довірили Миколі Балакіну, а допомагати йому з ВАР буде Денис Шурман.

УПЛ. 19 тур

П'ятниця, 1 березня

18:00. Полісся — ЛНЗ. Арбітр — Омельченко О.В. (Слов'янськ), арбітр ВАР — Кубряк Д.В. (Одеса).

Субота, 2 березня

13:00. Минай — Металіст 1925. Арбітр — Блавацький Р.А. (Львів), арбітр ВАР — Романюк А.М. (Івано-Франківськ).

15:30. Динамо — Чорноморець. Арбітр — Коваленко А.А. (Полтава), арбітр ВАР — Іванов Ю.В. (Донецька обл.).

15:30. Ворскла — Верес. Арбітр — Заброда К.В. (Суми), арбітр ВАР — Копієвський В.В. (Кропивницький).

18:00. Колос — Рух. Арбітр — Романов В.М. (Дніпро), арбітр ВАР — Козиряцький М.С. (Запоріжжя).

Неділя, 3 березня

Оболонь — Дніпро-1. Арбітр — Пасхал І.Ю. (Херсон), арбітр ВАР — Шандор О.А. (Львів).

15:30. Олександрія — Зоря. Арбітр — Деревінський О.О. (Хмельницький), арбітр ВАР — Новохатній В.В. (Черкаси).

18:00. Шахтар — Кривбас. Арбітр — Балакін М.О. (Київська обл.), арбітр ВАР — Шурман Д.Л. (Київська обл.).

Після 18 турів Кривбас очолює турнірну таблицю УПЛ, випереджаючи Дніпро-1 на два очки. Третім іде Полісся, за яким Шахтар та Динамо.