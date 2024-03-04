Україна

Післяматчевий коментар від захисника українського чемпіона.

Валерій Бондар розповів щодо виграного матчу в Кривбаса - цитує ресурс Футбол24.

"Якщо ви дивилися матч, то погодитеся, що рахунок мав бути ще більшим на нашу користь. Шахтар заслужив перемогу і повністю переважав суперника. Думаю, що цьому сприяла і червона картка. У нас є VAR, у нас є дуже кваліфіковані арбітри, які вирішили, що це вилучення.

Ми дуже сильно налаштовувалися на цю зустріч. У минулому сезоні ми виграли чемпіонат України і хочемо здобути золото і у цьому сезоні. Це наше основне завдання. Кривбас на даний момент є нашим головним конкурентом, який також бореться за найвищі місця і також демонструє гарний футбол".

Шахтар виграв у Кривбаса з рахунком 5:2 завдяки трьом голам у другому таймі.