Україна

До вашої уваги роз'яснення всіх спірних моментів минулих поєдинків чемпіонату України.

Комітет арбітрів УАФ спільно з консультантом арбітражу Ніколою Ріццолі пояснив спірні моменти в ігрових епізодах матчів у двох минулих турах української Прем'єр-ліги.

20 тур

Чорноморець — Ворскла. Арбітр — Дмитро Євтухов. Арбітр ВАА — Олександр Омельченко. 13 хв.

Погранична ситуація. Нападник значно підсилює контакт, намагаючись заробити простий пенальті. Головний критерій оцінки в цьому випадку — це хто створює контакт.

Правильніша відповідь — захисник, який, намагаючись дістатися м'яча, робить підніжку супернику, і тоді тут потрібно призначати пенальті.

Якщо ж відповідь — нападник, який залишає ногу, щоб знайти або створити контакт із захисником, тоді за це слід карати як за симуляцію.

Із цієї причини рішення арбітра на полі є зрозумілим — він віддає перевагу другій імовірності.

Нагадуємо, щоб винести жовту картку, симуляція повинна бути явною. ВАА обмежується мовчазною перевіркою, не маючи повних доказів того, що контакт було створено виключно захисником.

Металіст 1925 — ЛНЗ. Арбітр — Сергій Задиран. Арбітр ВАА — Ярослав Козик. 33 хв.

Арбітр, перебуваючи в чудовій позиції, оцінює дії захисника як випадкові, а положення його рук — як таке, що відповідає рухам (бігу).

Критерії оцінки:

— руки в природньому положенні;

— рука притиснута до тіла;

— м'яч рухається до руки;

— близька відстань;

— неочікувана траєкторія польоту м'яча.

Рішення арбітра продовжити гру є правильним.

83 хв.

Арбітр розцінив контакт між рукою та м'ячем як випадковий, а руку — як таку, що була в природньому положенні. Якщо ж перечитати критерії оцінки, то суддя мав би зупинити гру та покарати контакт між рукою та м'ячем 11-метровим ударом, що й було зроблено після правильного втручання ВАА.

Зоря — Минай. Арбітр — Дмитро Бондаренко. Арбітр ВАА — Олександр Шандор. 51 хв.

Арбітр, незважаючи на чудову позицію та контроль ситуації, оцінює дії гравця як серйозне ігрове порушення. У цій ситуації відсутні критерії для оцінки епізоду як порушення, скоєного з надмірною силою, як із погляду на інтенсивність, так і з погляду місця контакту.

Арбітр ВАА, оцінивши відео, яке було в нього в наявності, правильно втручається та спочатку показує типологію порушення (це не є СІП, і тому це не червона картка), а потім демонструє загальну картинку та динаміку, тому що цим порушенням захисник зриває важливі ігрові дії (зрив перспективної атаки).

Полісся — Олександрія. Арбітр — Юрій Іванов. Арбітр ВАА — Денис Шурман. 60 хв.

Огляд арбітру, незважаючи на його чудову позицію, перекривають декілька гравців, і, можливо, йому не вдається правильно побачити ситуацію. Захисник (№ 25 Олександрії) насправді не скоює жодного порушення — він просто біжить поруч із нападником, який втрачає рівновагу після нормального ігрового контакту. У реальності цей контакт не має характеру порушення (окрім того, нога захисника попереду ноги нападника).

Правильне рішення — не призначати 11-метровий удар.

Для арбітра ВАА це складне рішення, і він обмежується мовчазною перевіркою, не маючи повних доказів того, що захисником не було скоєно порушення.

Верес — Динамо. Арбітр — Дмитро Панчишин. Арбітр ВАА — Віталій Романов. 90+3 хв.

Арбітр, незважаючи на чудову позицію та контроль ситуації, оцінює як порушення дії нападника, який, навпаки, випереджає в правильно виконаному підкаті захисника, що у спробі вибити м'яч явно завдає удару супернику в ногу.

Із камери за воротами чітко можна побачити, що нападник явно випереджає суперника, і ці дії абсолютно не є порушенням; і вже після того, як нападник зіграв, захисник завдає йому удару ногою у ступню.

Арбітр ВАА, прочитавши динаміку ситуації та проглянувши весь відеоматеріал із різних кутів огляду, що були в наявності, правильно рекомендує судді здійснити перегляд епізоду на полі, після чого правильно призначається 11-метровий удар.

21 тур

Металіст 1925 — Рух. Арбітр — Клим Заброда. Арбітр ВАА — Микола Балакін. 48 хв.

Гравець № 93 Руху своїми шипами здійснює сильний нечесний контакт із головою суперника (воротаря), що явно загрожує безпеці опонента. Арбітр не може визначити серйозність порушення й лише попереджає порушника. Арбітр ВАА правильно рекомендує перегляд епізоду на полі, після чого суддя правильно видаляє порушника за грубий фол.

87 хв.

Арбітр, незважаючи на чудову позицію та контроль ситуації, помилково призначає 11-метровий удар за гру рукою.

Арбітр ВАА, проглянувши відеоматеріал із різних кутів огляду (контакт м’яча відбувся з тулубом захисника, а не з рукою), правильно рекомендує рефері здійснити перегляд епізоду на полі, після чого забитий гол правильно скасовується.

ЛНЗ — Дніпро-1. Арбітр — Олександр Афанасьев. Арбітр ВАА — Віктор Копієвський. 47 хв.

Арбітр розцінив контакт між рукою та м'ячем як випадковий, а руку — як таку, що була в природному положенні. Якщо ж перечитати критерії оцінки, то він мав би зупинити гру та покарати контакт між рукою та м'ячем штрафним ударом.

Критерії оцінки:

— м'яч летить іздалеку та повільно;

— рука широко відставлена, і вона впливає на траєкторію польоту м'яча;

— рука рухається до м'яча, що дозволяє нападнику контролювати його та заволодіти ним.

Арбітр ВАА повинен був би рекомендувати перегляд епізоду на полі, зважаючи на те, що атакувальні дії розпочалися тим, що нападник заволодів м'ячем після гри рукою, тому це є ПФАД (початкова фаза атакувальних дій).

Оболонь — Полісся. Арбітр — Денис Шурман. Арбітр ВАА — Роман Блавацький. 2 хв.

Арбітр правильно оцінив єдиноборство захисника з нападником як фол. Він також правильно оцінив динаміку як ЗОГМ (зрив очевидної гольової можливості) та показав червону картку.

Критерії оцінки:

— напрямок до воріт;

— відстань від місця, в якому було скоєно порушення;

— кількість захисників, в яких була можливість втрутитися в дії нападника, що прямував до воріт;

— володіння м'ячем із боку нападника.

Усі чотири критерії для ЗОГМ наявні, тому рішення є правильним. Арбітр ВАА обмежується мовчазною перевіркою.

89 хв.

Арбітр, перебуваючи в чудовій позиції, оцінює дії захисника як правомірні. Нападник значно підсилює контакт, намагаючись заробити пенальті. Із цієї причини рішення арбітра на полі є зрозумілим. Арбітр ВАА обмежується мовчазною перевіркою.

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