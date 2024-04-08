Україна

Вінгер Руху Клайвер дос Сантос розповів про свій дебют за "жовто-чорних" у матчі з Шахтарем.

В матчі з Шахтарем (1:3) за Рух дебютував новачок команди Клайвер. Футболіст прокоментував першу гру в УПЛ.

"Дуже щасливий, що вдалося дебютувати в УПЛ проти такого суперника як Шахтар. Ще нещодавно я не міг собі уявити, що гратиму проти команди такого рівня. Звісно, кожен у Руху розчарований, що ми поступились, але слід розібрати свої помилки та працювати далі. Я ж постараюсь докласти усіх зусиль, аби тренерський штаб й надалі довіряв мені і я мав змогу отримати ще більше ігрового часу та допомагати команді.

Зараз я адаптовуюсь до українського футболу, адже до цього грав лише у Бразилії, тож слід звикнути до того, як грають у Європі. Розумію, що ще багато над чим слід працювати, але для цього потрібен час", — сказав Клайвер дос Сантос.

Розпочинав кар’єру в Деспортіво Бразіл, після чого в нього був молодіжний етап у чемпіонаті штату Сан-Паулу та бразильській Серії D за клуб Ферровіарія.

Там же Клайвер і дебютував на "дорослому" рівні в 2022 році.