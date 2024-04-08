Україна

Загиблим виявився 16-річний Матерухін Максим.

7 квітня в київському фунікулері сталось вбивство 16-річного юнака.

Як повідомляє Офіс Генерального прокурора, на верхній станції столичного фунікулера між підозрюваним та компанією молодиків виник конфлікт. Під час інциденту підозрюваний штовхнув одного із підлітків. Той головою розбив віконне скло та отримав травми у вигляді різаних ран шиї, від яких помер до приїзду лікарів.

Загиблим виявився вихованець СДЮСШ з футболу "Зміна", 2007 року народження, Матерухін Максим Олександрович. Про це повідомляє пресслужба клубу.

У вчиненні вбивства підозрюється військовослужбовець Управління державної охорони України. Наразі підозрюваного затримано в порядку ст. 208 КПК України, вирішується питання про обрання йому запобіжного заходу.