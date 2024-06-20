Україна

Після Євро можемо втратити ще більше.

ФІФА оновила рейтинг національних збірних, в якому Україна перебуває на 24-му місці. Про це повідомляє УАФ.

Після публікації попереднього реєстру збірна України провела товариські матчі проти Німеччини (0:0), Польщі (1:3) та Молдови (4:0), а також зіграла один матч на Євро-2024 з Румунією (0:3). Таким чином українська національна команда опустилася в рейтингу ФІФА на дві позиції. Наразі головна команда країни має 1565,37 залікових бала.

Серед представників УЄФА збірна України посідає 12-е місце.

Топ-10 рейтингу ФІФА виглядає наступним чином:

1. Аргентина

2. Франція

3. Бельгія

4 (5). Бразилія

5 (4). Англія

6. Португалія

7. Нідерланди

8. Іспанія

9 (10). Хорватія

10 (9). Італія

...

24 (22). Україна