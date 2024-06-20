Після Євро можемо втратити ще більше.
Україна, getty images
20 червня 2024, 15:40
ФІФА оновила рейтинг національних збірних, в якому Україна перебуває на 24-му місці. Про це повідомляє УАФ.
Після публікації попереднього реєстру збірна України провела товариські матчі проти Німеччини (0:0), Польщі (1:3) та Молдови (4:0), а також зіграла один матч на Євро-2024 з Румунією (0:3). Таким чином українська національна команда опустилася в рейтингу ФІФА на дві позиції. Наразі головна команда країни має 1565,37 залікових бала.
Серед представників УЄФА збірна України посідає 12-е місце.
Топ-10 рейтингу ФІФА виглядає наступним чином:
1. Аргентина
2. Франція
3. Бельгія
4 (5). Бразилія
5 (4). Англія
6. Португалія
7. Нідерланди
8. Іспанія
9 (10). Хорватія
10 (9). Італія
...
24 (22). Україна