Україна

Визначено бригади арбітрів на стартовий тур УПЛ сезону-2024/25.

Українська асоціація футболу на своєму офіційному сайті оголосила про призначення арбітрів на матчі стартового туру УПЛ у сезоні-2024/25.

Одну з головних зустрічей туру між полтавською Ворсклою та донецьким Шахтарем обслужить Микола Балакін, а допомагати йому з системою ВАР буде Олексій Деревинський.

УПЛ. 1 тур

3 серпня

15:30 Верес – Карпати. Арбітр – Андрій Коваленко (Полтава); VAR – Олександр Омельченко (Слов’янськ).

18:00 Кривбас – Чорноморець. Арбітр – Максим Козиряцький (Запоріжжя); VAR – Ігор Пасхал (Херсон).

4 серпня

13:00 ЛНЗ – Лівий берег. Арбітр – Дмитро Кубряк (Одеса); VAR – Анастасія Романюк (Івано-Франківськ).

15:30 Оболонь – Колос. Арбітр – Віталій Романов (Дніпро), VAR – Дмитро Панчишин (Харків).

15:30 Ворскла – Шахтар. Арбітр – Микола Балакін (Київська область); VAR – Олексій Деревинський (Хмельницький).

18:00 Зоря – Інгулець. Арбітр – Михайло Райда (Закарпатська область); VAR – Володимир Новохатній (Черкаси).

Також додамо, що ще два матчі – Олександрія – Динамо Київ та Рух – Полісся, були перенесені на пізніший термін через участь клубів у єврокубках та виклик гравців до Олімпійської збірної України.