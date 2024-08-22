Україна

Керманич Динамо Київ прокоментував поразку від Зальцбурга.

Київське Динамо напередодні поступилось у першому протистоянні плей-оф кваліфікації Ліги чемпіонів УЄФА проти австрійського Зальцбурга.

Динамо Київ — РБ Зальцбург 0:2 Відео голів та огляд матчу Ліги чемпіонів

Після завершення гри головний тренер "біло-синіх" Олександр Шовковський прокоментував виступ власної команди.

"Звичайно, я незадоволений грою. Також у певному сенсі я незадоволений і діями арбітра, тому що фол на Ярмоленку там був стовідсотковий. І якщо це не пенальті, то, принаймні, дуже небезпечний штрафний удар.

Щодо гри команди, то ми створили багато моментів, але гра складається із забитих м’ячів, а не зі створених нами нагод. У нас ще є повторна гра, будемо готуватися до неї — цей двобій ще не закінчено.

Було достатньо моментів, аби забивати, але десь не пощастило завершити, десь замкнути не встигнули, десь у стійку влучили. Це гра.

Ми розберемо цю гру детально, аби зіграти вдало в матчі-відповіді.

Слабкі сторони Зальцбурга? Про це я розповім команді.

На мою думку, підсумковий результат не відображає перебіг подій у сьогоднішньому поєдинку. Ми мали чудові нагоди, аби забити, причому не один м’яч. Але, на жаль, нам цього сьогодні не вдалось.

Я не знаю, наскільки спрацювали наші домашні заготування, та й що я можу вам сказати стосовно впливу погоди на гру? Були моменти, зокрема, у першому таймі ще за рахунку 0:0 були два доволі непоганих шанси, аби забити.

Також у другому таймі мали можливості. Але знову прикра помилка в тому моменті, коли в наші ворота призначили пенальті. Фол на Ярмоленку стовідсотковий, не знаю, куди дивився рефері в тому епізоді, а VAR не може його передивлятися, тому що це було не у штрафному майданчику", — заявив український фахівець.

Матч-відповідь у цій парі відбудеться 27 серпня.