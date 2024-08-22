Керманич Динамо Київ прокоментував поразку від Зальцбурга.
Олександр Шовковський, фото ФК Динамо Київ
22 серпня 2024, 07:45
Київське Динамо напередодні поступилось у першому протистоянні плей-оф кваліфікації Ліги чемпіонів УЄФА проти австрійського Зальцбурга.
Динамо Київ — РБ Зальцбург 0:2 Відео голів та огляд матчу Ліги чемпіонів
Після завершення гри головний тренер "біло-синіх" Олександр Шовковський прокоментував виступ власної команди.
"Звичайно, я незадоволений грою. Також у певному сенсі я незадоволений і діями арбітра, тому що фол на Ярмоленку там був стовідсотковий. І якщо це не пенальті, то, принаймні, дуже небезпечний штрафний удар.
Щодо гри команди, то ми створили багато моментів, але гра складається із забитих м’ячів, а не зі створених нами нагод. У нас ще є повторна гра, будемо готуватися до неї — цей двобій ще не закінчено.
Було достатньо моментів, аби забивати, але десь не пощастило завершити, десь замкнути не встигнули, десь у стійку влучили. Це гра.
Ми розберемо цю гру детально, аби зіграти вдало в матчі-відповіді.
Слабкі сторони Зальцбурга? Про це я розповім команді.
На мою думку, підсумковий результат не відображає перебіг подій у сьогоднішньому поєдинку. Ми мали чудові нагоди, аби забити, причому не один м’яч. Але, на жаль, нам цього сьогодні не вдалось.
Я не знаю, наскільки спрацювали наші домашні заготування, та й що я можу вам сказати стосовно впливу погоди на гру? Були моменти, зокрема, у першому таймі ще за рахунку 0:0 були два доволі непоганих шанси, аби забити.
Також у другому таймі мали можливості. Але знову прикра помилка в тому моменті, коли в наші ворота призначили пенальті. Фол на Ярмоленку стовідсотковий, не знаю, куди дивився рефері в тому епізоді, а VAR не може його передивлятися, тому що це було не у штрафному майданчику", — заявив український фахівець.
Матч-відповідь у цій парі відбудеться 27 серпня.