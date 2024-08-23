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Football.ua оцінює дії футболістів криворізького Кривбасу в поєдинку кваліфікації Ліги конференцій УЄФА.

Перша частина протистояння команди Юрія Вернидуба проти представника Ла Ліги позаду. Але враження від перегляду цієї гри склалось таке, що й матч-відповідь станом на зараз є суто формальністю. Дива так і не сталось — Кривбас не завівся з уже бозна-якої спроби від моменту початку сезону й на тлі напіврезервного складу суперників усе одно справляв враження команди, які не місце навіть у третьому за рангом єврокубковому турнірі.

Football.ua оцінює гру футболістів криворізького Кривбасу у матчі на Кошицькій футбольній арені (за 10-бальною шкалою).

Кривбас Кривий Ріг

Андрій Кліщук — 3,0. Робота воротаря в матчах у такому форматі є ключовою для потенційного успіху, але що робити, якщо гра почалась фактично з результативної помилки Кліщука? Потім він назбирав аж сім сейвів та кілька своєчасних перехоплень, але тон зустрічі задала саме перша невдала дія.

Рафаель Бандейра — 3,0. Відверто не найкращим чином почав португальський правий захисник цей сезон, тож його місце в стартовому складі не виглядає таким уже й гарантованим. У Бандейри був шанс покращити становище в цьому плані в грі проти дуже цікавого виконавця рівня Еза Абде, але очну дуель гравець Бетіса залишав за собою повсякчас, хоча й провів геть не найкращий свій матч.

Олександр Романчук (3,0) — Тимур Стецьков (2,5) — 2,5. Відпустили Бескоровайного цього літа й усе — упевненості в центрі оборони Кривбасу як і не існувало взагалі. Романчук намагається компенсувати відхід молодого талановитого виконавця й йому це більш-менш удається від матчу до матчу, а от Стецьков відверто почав занижувати планку власних можливостей, хоча й пробує робити те саме, що й раніше. Цього разу взагалі нічого не пішло: ані боротьба, ані фірмові рейди до атаки.

Іван Дібанго — 2,5. У минулому сезоні багато хто називав Дібанго найкращим лівим захисником УПЛ, але цього року він відверто недопрацьовує до цього високого статусу. Активність на початку гри не знайшла потім жодного продовження, а коли треба було захищатись, то Родрі проти Івана робив усе, що хотів.

Джихад Бізімана — 3,0. Опорник Кривбасу також не в тонусі, або намагається відігравати значно більшу роль, аніж того вимагає від нього Вернидуб. Звідси й ці дивакуваті спроби дриблінгу у власному штрафному в оточенні суперників, які потім не перекриває за ходом гри дуже якісна боротьба.

Юрій Вакулко — 2,5. Інший опорний півзахисник криворіжців також не вразив, а оскільки він ще й менше був залучений до атаки, то на тлі Бізімани взагалі загубився. Хоча, може воно й найкраще, бо Джихада ми частіше відзначали аж ніяк не з позитивного боку.

Денис Кузик — 3,0. Автор, напевно, найбільш небезпечного моменту Кривбасу в цій грі загалом. Та й той вийшов простим для воротаря Бетіса дальнім ударом. Навіть спроби дриблінгу ми від Кузика цього разу не дочекались, хоча й йому довірили відіграти весь матч.

Максим Луньов — 2,5. Годі тоді вже й казати про центрального атакувального півзахисника команди Вернидуба, який навіть м’яч у ногах тримав набагато менше за партнерів по лінії півзахисту.

Даніель Соса — 2,5. Потенційно, Соса може бути ключовим для атаки Кривбасу в цьому сезоні, але якщо в нього не йде гра від самого початку, то вона не йде загалом. Десь не зачепився, десь не до кінця доборовся, десь накрили суперники, десь не зрозуміли партнери, і все — гравця на полі немає.

Прінс Аду — 2,0. Осягнути, для чого саме тримає кожен матч у стартовому складі Прінса на вістрі атаки Вернидуб від початку сезону, фактично неможливо. Бо його его настільки великих розмірів, що й табло з підсумковим рахунком гри може затулити. І хоч би користь якась від того була для команди, так ні — моментів і так майже не було, так Аду ще й примудрявся псувати їх на етапі побудови. Інша справа, що замінити його банально ніким, бо жодної роботи влітку клуб на цій позиції не провів.

Артур Микитишин, Жан По, Олександр Драмбаєв, Єгор Твердохліб, Олег Кожушко — 3,0. Заміни Вернидуб виконував у різні моменти другого тайму, і дехто з гравців відіграв повністю половину матчу, дехто — половину, а комусь дісталось зовсім трохи ігрового часу. Але хто реально впливав на гру команди в атаці, адже всі ці ротації були спрямовані саме на чужі володіння? По, бо просто встиг більша за інших виконати невдалих подач до штрафного? Чи Драмбаєв, який грав трохи позаду нього й не розкрив свій атакувальний потенціал?

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