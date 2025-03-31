Україна

3:0 на користь збірної Бельгії.

Центральний захисник донецького Шахтаря та збірної України Валерій Бондар висловився про гру оборони "синьо-жовтих" у матчі-відповіді зі збірною Бельгії (0:3).

"Я міг зіграти з Бельгією, але таке рішення головного тренера Сергія Реброва. Я цілком міг зіграти у схемі із трьома центральними захисниками. Якби треба було зіграти у п’ять захисників – завжди готовий виконати вказівку нашого тренера.

Наші захисники цілком нормально зіграли у Генку. Всі справлялися до певного часу. А помилки у всіх трапляються. Сваток цілком непогано впорався зі своїм завданням", — заявив Бондар.

Цього сезону Валерій Бондар відіграв за Шахтар 29 матчів та отримав 3 жовті картки.