Україна

Хавбек "вовків" поділився своїми думками після гри з Карпатами.

Півзахисник житомирського Полісся Богдан Лєднєв прокоментував перемогу своєї команди у стартовому турі УПЛ проти львівських Карпат (2:0).

"Звичайно, приємно починати з перемоги, ми дуже раді цьому. Карпати – хороша команда, можна сказати, наші конкуренти за високі місця, і ми дуже задоволені, що перемогли.

Я вважаю, що команда на другий матч проти Санти-Коломи вийшла дуже злою і показала свій рівень – що наш рівень вищий, ніж у цієї команди. В принципі, рахунок закономірний.

Що змінилося в Поліссі з приходом Ротаня? Дуже багато всього нового, кожен день вчимося чомусь. Дуже багато треба думати на полі. В принципі, ми робимо успіхи в цьому, але я впевнений, що ми можемо бути ще кращими.

На теорії тренерський штаб підготував для нас дуже багато інформації про Карпати. Ми знали, як ми будемо грати, що робитиме команда суперника. В принципі, виконали вказівки тренерського штабу та впевнено перемогли.

Наш клуб завжди хоче боротись за найвищі місця. І футболісти, і тренерський штаб, і президент – усі хочуть добиватися якомога вищих цілей, і ми зробимо все для цього", — сказав Лєднєв в ефірі ПРОФУТБОЛ Digital.

На Football.ua доступний для перегляду відеоогляд матчу Карпати – Полісся.