Система VAR буде присутня на кожному матчі чемпіонату України.
Денис Шурман, ФК Динамо Київ
09 вересня 2025, 19:15
Українська асоціація футболу на своєму офіційному сайті оголосила про призначення суддівських бригад на матчі п'ятого туру української Прем'єр-ліги-2025/26.
Так, матч Оболонь — Динамо Київ обслуговуватиме Денис Шурман, а за систему VAR відповідатиме Роман Блавацький.
Поєдинок Металіст 1925 — Шахтар довірили Олексію Деревінському, якому із системою VAR допоможе Віталій Романов.
УПЛ. 5 тур
12 вересня, п’ятниця
15:30 Олександрія – ЛНЗ. Арбітр – Михайло Райда (Закарпатська область). Арбітр ВАА – Олександр Кальлнов (Хмельницький).
18:00 Верес – Кудрівка. Арбітр – Олександр Шандор (Львів). Арбітр ВАА – Денис Резніков (Кам’янське).
13 вересня, субота
13:00 Рух – Епіцентр. Арбітр – Андрій Коваленко (Полтава). Арбітр ВАА – Дмитро Євтухов (Дніпро).
15:30 Оболонь – Динамо. Арбітр – Денис Шурман (Київська область). Арбітр ВАА – Роман Блавацький (Львів).
18:00 Металіст 1925 – Шахтар. Арбітр – Олексій Деревінський (Хмельницький). Арбітр ВАА – Віталій Романов (Дніпро).
14 вересня, неділя
13:00 Кривбас – Полісся. Арбітр – Микола Балакін (Київська область). Арбітр ВАА – Олександр Омельченко (Слов’янськ).
15:30 Зоря – Колос. Арбітр – Дмитро Панчишин (Харків). Арбітр ВАА – Володимир Новохатній (Черкаси).
18:00 Карпати – Полтава. Арбітр – Ігор Пасхал (Херсон). Арбітр ВАА – Клим Заброда (Київ).
Після чотирьох турів Динамо Київ набрало 12 очок і лідирує в УПЛ, випереджаючи Шахтар та Колос на два бали.