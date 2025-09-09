Україна

Система VAR буде присутня на кожному матчі чемпіонату України.

Українська асоціація футболу на своєму офіційному сайті оголосила про призначення суддівських бригад на матчі п'ятого туру української Прем'єр-ліги-2025/26.

Так, матч Оболонь — Динамо Київ обслуговуватиме Денис Шурман, а за систему VAR відповідатиме Роман Блавацький.

Поєдинок Металіст 1925 — Шахтар довірили Олексію Деревінському, якому із системою VAR допоможе Віталій Романов.

УПЛ. 5 тур

12 вересня, п’ятниця

15:30 Олександрія – ЛНЗ. Арбітр – Михайло Райда (Закарпатська область). Арбітр ВАА – Олександр Кальлнов (Хмельницький).

18:00 Верес – Кудрівка. Арбітр – Олександр Шандор (Львів). Арбітр ВАА – Денис Резніков (Кам’янське).

13 вересня, субота

13:00 Рух – Епіцентр. Арбітр – Андрій Коваленко (Полтава). Арбітр ВАА – Дмитро Євтухов (Дніпро).

15:30 Оболонь – Динамо. Арбітр – Денис Шурман (Київська область). Арбітр ВАА – Роман Блавацький (Львів).

18:00 Металіст 1925 – Шахтар. Арбітр – Олексій Деревінський (Хмельницький). Арбітр ВАА – Віталій Романов (Дніпро).

14 вересня, неділя

13:00 Кривбас – Полісся. Арбітр – Микола Балакін (Київська область). Арбітр ВАА – Олександр Омельченко (Слов’янськ).

15:30 Зоря – Колос. Арбітр – Дмитро Панчишин (Харків). Арбітр ВАА – Володимир Новохатній (Черкаси).

18:00 Карпати – Полтава. Арбітр – Ігор Пасхал (Херсон). Арбітр ВАА – Клим Заброда (Київ).

Після чотирьох турів Динамо Київ набрало 12 очок і лідирує в УПЛ, випереджаючи Шахтар та Колос на два бали.