Украина: Первая лига

Клуб уже нашел замену Приходько.

Главный тренер Кривбасса Геннадий Приходько покинул клуб. Об этом сообщает Telegram-канал Кривбасс 2.0.

По информации источника, руководство Кривбасса приняло столь радикальное решение после поражения клуба от Металлиста (0:5).

"Еще перед 8 туром руководство клуба дало тренеру три испытательных матча. Если выигрывает — остается. Уже после второй игры с Прикарпатьем он должен был уходить… но дали шанс. Что было дальше, мы все видели.



Почему руководство тянуло с отставкой? Ответ прост: искали кандидатуру. По нашей информации, на сегодня есть ряд конкретных претендентов, переговоры в активной стадии, и президент уже решил, что… Приходько OUT", — сообщается.

Отметим, что Приходько тренирует Кривбасс с истоков возрождения клуба — с 2020 года.