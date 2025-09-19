Перемогу клубу з Волочиська забезпечив реалізований по перерві пенальті.
Агробізнес, facebook.com/fcab.com.ua
19 вересня 2025, 15:24
На стадіоні Юність у Волочиську місцевий Агробізнес відкрив сьомий тур української Першої ліги-2025/26 матчем проти тарасівської ЮКСА.
Команди не порадували голами протягом першого тайму дуелі. По перерві протистояння відкрити в ньому рахунок удалося господарям поля. М'яч влучив у руку Єгора Поправки, що призвело до призначення пенальті, реалізованого Максимом Войтіховським. Це взяття воріт і визначило долю матчу.
У наступному турі (попередні дати — 27-29.09) Агробізнес гостюватиме в Чорноморця, тоді як ЮКСА прийматиме Пробій.
Агробізнес — ЮКСА 1:0
Гол: Войтіховський, 50 (пен.)
Агробізнес (стартовий склад): Підківка — Гаврушко, Сидоренко, Зінь, Слива — Козак, Толочко, Теплий — Сьомка, Войтіховський, Лень
ЮКСА (стартовий склад): Баранцов — Кіреєв, Балаба, Сидоренко, Поправка — Ситников, Матеус, Ювхимець — Ховайко, Фого, Ромаріньйо