Україна: Перша ліга

Перемогу клубу з Волочиська забезпечив реалізований по перерві пенальті.

На стадіоні Юність у Волочиську місцевий Агробізнес відкрив сьомий тур української Першої ліги-2025/26 матчем проти тарасівської ЮКСА.

Команди не порадували голами протягом першого тайму дуелі. По перерві протистояння відкрити в ньому рахунок удалося господарям поля. М'яч влучив у руку Єгора Поправки, що призвело до призначення пенальті, реалізованого Максимом Войтіховським. Це взяття воріт і визначило долю матчу.

У наступному турі (попередні дати — 27-29.09) Агробізнес гостюватиме в Чорноморця, тоді як ЮКСА прийматиме Пробій.

Агробізнес — ЮКСА 1:0

Гол: Войтіховський, 50 (пен.)

Агробізнес (стартовий склад): Підківка — Гаврушко, Сидоренко, Зінь, Слива — Козак, Толочко, Теплий — Сьомка, Войтіховський, Лень

ЮКСА (стартовий склад): Баранцов — Кіреєв, Балаба, Сидоренко, Поправка — Ситников, Матеус, Ювхимець — Ховайко, Фого, Ромаріньйо