Украина: Вторая лига

Новым главным тренером Нивы стал Олег Шумовицкий.

Официальный сайт винницкой Нивы сообщил, что новым главным тренером команды стал Олег Шумовицкий.

После увольнения Коллинза Нгахи около месяца назад, Шумовицкий исполнял обязанности главного тренера Нивы, а теперь официально избавился от привязки и.о.

"Мы решили все юридические вопросы, касаемо возможности Олега Шумовицкого возглавить нашу команду. Поэтому сегодня представляю его в качестве главного тренера. Надеюсь, господин Шумовицкий справится с задачами, которые стоят перед Нивой", — представил тренера президент Нивы Вадим Кудиярова.

По завершении первой части сезона, Нива находится на девятой строчке турнирной таблицы из одиннадцати команд.

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