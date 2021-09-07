Украина: Вторая лига

Ветеран украинского футбола Олег Шелаев сыграл за Волочанск во Второй лиге Украины.

Накануне мы писали, что ветеран украинского футбола Олег Шелаев, который известен в Украине по выступлениям за Металлист, Днепр, Шахтер и другие клубы, возобновил карьеру, сыграв за Волчанск из Второй лиги.

Футболист прокомментировал свое возвращение на футбольное поле, рассказав о целях возобновления карьеры.

"Благодаря президенту клуба, главному тренеру Андрею Березовчуку и команде в целом я получил возможность поработать в тренерском штабе Волчанска. Вместе с Виталием Комарницким ассистирую Андрею Березовчуку. На сезон меня заявили в качестве футболиста, что называется, на всякий случай. Вдруг, если что, передать опыт.

Откровенно говоря, я не был готов на сто процентов. Для того чтобы пребывать в тонусе, нужно постоянно тренироваться. У меня это не всегда получалось делать. Конечно, хотелось бы лучше к этому подготовиться. Сужу исключительно по своим ощущениям. Хотя на самом деле ожидал худшего состояния.

Молодые ребята заряжают своей энергией, страстью. Всегда интересно смотреть, как они растут. Наблюдаешь за ними и вспоминаешь, что сам был таким. Вместе переживаешь с ними успехи и неудачи. Понимаете, мы, футболисты, долго находились в этом режиме: тренировки, эмоции, игры. Просто хочется продлевать эти моменты и переживать их снова. Это непередаваемые ощущения. Начиная от поездки на стадион, времени в раздевалке, пребывания на разминке, от поддержки трибун. Послевкусие особенное. Пусть мы и проиграли – это часть футбола и всегда приятно заниматься любимым делом.

Все будет зависеть от пожеланий главного тренера и кадровой ситуации Волчанска. Мое главное задание – помощь в тренировочном процессе, подсказки ребятам. В качестве дополнительной функции при необходимости могу выйти на поле и помочь. Как оно будет – посмотрим", – сказал Шелаев в интервью FanDay.

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