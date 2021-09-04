ЧМ-2022. Отбор

Завершились некоторые матчи квалификации.

В рамках отбора на чемпионат мира-2022 года завершились еще пять поединков.

Сборная Ирландии не смогла обыграть Азербайджан. Россия оказалась сильнее Кипра. Латвия дома уступила Норвегии, Сербия сильнее Люксембурга, а Словакия добыла победу над Мальтой.

Ирландия — Азербайджан 1:1

Гол: Даффи, 87 — Махмудов, 45+1

Кипр — Россия 0:2

Голы: Ерохин, 6, Жемалетдинов, 55

Латвия — Норвегия 0:2

Голы: Холанд, 20, Эльюнусси, 66

Сербия - Люксембург 4:1

Голы: Митрович, 22, 35, Шано (АГ), 81, Миленкович, 90+7 — Оливье Тиль, 77

Удаление: Жерсон Родоигес, 90+5

Словения - Мальта 1:0

Гол: Ловрич, 45