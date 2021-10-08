ЧМ-2022. Отбор

Исполняющий обязанности главного тренера сборной Украины очень удивил на пресс-конференции.

Исполняющий обязанности главного тренера сборной Украины Александр Петраков ответил на вопросы журналистов перед крайне важным поединком против сборной Финляндии. Однако манера ответов тренера вызвала много вопросов.

С первых мгновений пресс-конференции было заметно, что Александр Петраков нервничает, а его дыхание учащенное. Это не осталось и без внимания одного из журналистов, а потому последовал логичный вопрос:

- На вас нет лица. Что-то случилось или вы так настроены серьезно?

- Нормальное лицо.

Как оказалось, подобным ответом исполняющий обязанности главного тренера задал тон дальнейшей пресс-конференции. Более того, на некоторые вопросы и вовсе не было ответа — пресс-секретарь украинской национальной команды Александр Глывинский просто снимал вопросы, которые были неудобны тренеру. Иностранную прессу интересовала ситуация с Малиновским, но ответа на вопрос не последовало.

Александр Петраков попытался избавиться от эмоций, сделать невозмутимый взгляд и отвечал крайне лаконично, что стало некоторой неожиданностью, учитывая, что на прошлых пресс-конферениях тренер был очень откровенен. Иногда даже слишком...

"Караваев? Я с ним нормально поговорил, успокоил. Говорю: все ошибаются. Но вы меня извините — в 29 лет такие ошибки делать...

Говорю ему: покажи мне, как надо правильно держать игрока. Он мне показал, а я говорю: неправильно. Ты не имеешь права так держать. Ты должен держать игрока перед собой на расстоянии вытянутой руки, а он мне показывает на одной линии. Ты что? Ты же никогда так не успеешь. Ему пас отдадут, а ты не успеешь, пока будешь разворачиваться".

И это вовсе не разовая акция. Александр Петраков всегда давал обширные ответы, однако "первый звоночек" был уже на прошлой пресс-конференции.

"Малиновский? Я думал это первый вопрос будет. Вся страна не может спать. Уже сколько времени только о Малиновском говорят. Какой подонок Петраков, он должен позвонить, извиниться, стать на колени. Я еще раз говорю. Я уже все сказал насчет Малиновского.

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Я уже сказал всю правду, но она никому в нашей стране не нужна. Меня научили и сказали, что в нашей стране говорить правду нельзя. Больше я ничего говорить не буду".

Александр Петраков очень болезненно отреагировал на то, что происходило вокруг него в украинском медиапространстве. Однако своими откровениями он лишь подогревал интерес общественности, подвергая себя еще большему давлению.

По ответу на вопрос о Малиновском сразу становится понятно, что его попросили быть несколько сдержаннее в комментариях, однако чем вызвана реакция на сегодняшней пресс-конференции? Александр Петраков вполне мог окончательно обидеться на украинскую прессу. Он уже ранее прямо говорил, что его постоянно поливают грязью:

"За полтора месяца, которые нахожусь во главе сборной Украины, мне так приятно. Вы меня все так ненавидите, столько обо мне статей, гадостей, благодаря чему я стал сильнее. Спасибо вам огромное. Благодарю вас, у меня аж мотивация сумасшедшая — меня так ненавидят. Класс".

Хочется и правда верить, что мотивация и настрой у Александра Петракова зашкаливают, но, кажется, вокруг команды и, возможно, внутри коллектива может быть нездоровая атмосфера. Исполняющий обязанности главного тренера не до конца справляется с давлением, которое его окружает. Александр Петраков не произнес и сорока слов на пресс-конференции перед таким важным матчем.

Однако, что бы не происходило в медиа, сейчас во главе всего стоит результат. И хочется, чтобы после всех сложнейших матчей Александр Петраков пришел на пресс-конференцию, забыл обещанное "Так будет всегда" и сказал много заслуженных позитивных вещей про своих игроков, а все украинцы, в свою очередь, поздравили его и команду с выходом в финальную часть чемпионата мира 2022 года.

Напомним, матч против Финляндии состоится 9 октября на территории соперника, в 19:00 по киевскому времени. На Football.ua будет доступна текстовая онлайн-трансляция матча.