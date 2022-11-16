ЧС-2022: чемпіонат світу з футболу

Цікавий ролик від англійської Прем'єр-ліги, присвячений майбутньому мундіалю.

Англійська Прем'єр-ліга у своєму YouTube-каналі представила цікавий ролик, присвячений майбутньому чемпіонату світу 2022 року в Катарі.

У ролику представлені по голу від футболістів АПЛ із кожної країни, яка візьме участь на світовій першості в Катарі.

Зазначимо, що на чемпіонат світу до Катару з АПЛ вирушили 136 футболістів – найбільша кількість гравців з усіх ліг світу.

Раніше повідомлялося, що склад збірної Англії — найдорожчий на ЧС-2022 за версією CIES.