Цікавий ролик від англійської Прем'єр-ліги, присвячений майбутньому мундіалю.
youtube.com/c/premierleague
16 листопада 2022, 19:59
Англійська Прем'єр-ліга у своєму YouTube-каналі представила цікавий ролик, присвячений майбутньому чемпіонату світу 2022 року в Катарі.
У ролику представлені по голу від футболістів АПЛ із кожної країни, яка візьме участь на світовій першості в Катарі.
Зазначимо, що на чемпіонат світу до Катару з АПЛ вирушили 136 футболістів – найбільша кількість гравців з усіх ліг світу.
Раніше повідомлялося, що склад збірної Англії — найдорожчий на ЧС-2022 за версією CIES.