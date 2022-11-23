ЧС-2022: чемпіонат світу з футболу

Форвард Франції прокоментував перемогу його команди на чемпіонаті світу-2022 в Катарі.

Напередодні збірна Франції стартувала на чемпіонаті світу-2022 в Катарі з перемоги над Австралією (4:1).

Франція — Австралія 4:1 Відео голів та огляд матчу чемпіонату світу

Півзахисник чинних чемпіонів світу Орельєн Чуамені після завершення зустрічі розповів про власні враження від побаченого на полі.

"Ми дуже хотіли якнайшвидше розпочати участь у турнірі, тож це зрештою сталось. Мені сподобалась наша реакція на пропущений м’яч, бо команда зосередила зусилля на тому, аби показати свої найкращі якості.

Удалось зломити хід протистояння ще до перерви, що було дуже важливо в контексті загального розвитку подій. Наразі нашою головною метою є вихід до 1/8 фіналу, перший крок до чого було зроблено. Проте вже зараз ми маємо думати над продовженням.

Були певні питання щодо суддівства сьогодні. Зокрема я підійшов до рефері після завершення гри, сказав що отримав кілька ударів по ногах, які він не зафіксував. Але нічого страшного — він вибачився", — заявив французький виконавець.

Нагадаємо, що раніше головний тренер "Les Bleus" Дідьє Дешам прокоментував травму захисника Лукаса Ернандеса.

На груповому етапі збірній Франції ще доведеться зі грати проти Данії та Тунісу.