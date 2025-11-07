Чемпіонат Світу-2026: чемпіонат світу з футболу

Джуд повертається у збірну.

Головний тренер збірної Англії Томас Тухель висловився про півзахисника "трьох левів" Джуда Беллінгема. Цитує німецького фахівця Footmercato.

"Джуд повертається. Однією з його головних переваг є вміння забивати з позиції "десятки". Ми постараємося знайти для нього місце на полі, щоб він міг виходити та забивати голи.

Джуд виступив на найвищому рівні і довів, що заслуговує на місце в команді, тому він тут. Я публічно не розкриватиму свої особисті розмови з гравцями. Його головна сила на полі – це вміння створювати моменти для нападників. Він має жагу до перемог і рішучість забивати, це те, що ми бачимо в Реалі, і це те, що потрібно збірній", — заявив Тухель.

Джуд Беллінгем загалом відіграв за збірну Англії 44 матчі, забив шість голів та віддав десять результативних передач.