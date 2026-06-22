Чемпіонат Світу-2026: чемпіонат світу з футболу

Півзахисник збірної Аргентини захопився грою свого зіркового партнера по національній команді, який оформив хет-трик у стартовому поєдинку Мундіалю.

Півзахисник збірної Аргентини Алексіс Мак Аллістер висловився про 38-річного партнера по національній команді Ліонеля Мессі.

"Люблю грати з ним в одній команді. Такого футболіста більше не буде. Мессі дуже важливий для збірної, з ним ми перемагаємо. Захоплююся цим гравцем.

У нього дуже складно вчитися, оскільки не зможеш повторити так само, як він", — передає слова хавбека Ліверпуля портал Goal.

У першому матчі на мундіалі збірній Аргентини протистояла національна команда Алжиру. Підопічні Ліонеля Скалоні здобули розгромну перемогу з рахунком 3:0. Мессі відзначився трьома забитими м'ячами.