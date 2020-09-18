Бразилия

Главный тренер "селесао" Тите назвал игроков, с которыми сыграет против Боливии и Перу.

Тите незвал список из 23-х игроков, которые будут готовиться к первым матчам отборочного турнира чемпионата мира 2022 года — сообщил официальный сайт бразильской конфедерации футбола.

В списке футболистов, помимо главных звезд, два потенциальных дебютанта: Габриэль Менино (Палмейрас) и Бруно Гимарайнш (Лион).

На сей раз от услуг соотечественников, выступающих в чемпионате Украины, наставник сборной Бразилии решил отказаться.

Отборочный турнир в Южной Америке был отложен из-за пандемии коронавируса. В первом туре, 8-9 октября, пройдут матчи Бразилия — Боливия, Уругвай — Чили, Колумбия — Венесуэла, Парагвай Перу и Аргентина — Эквадор.