Представляем вашему вниманию расписание и результаты всех матчей Лиги Европы сезона-2019/20.
Трофей Лиги Европы, Getty Images
24 февраля 2020, 18:14
27 июня 2019 года стартовал новый розыгрыш Лиги Европы УЕФА, который будет проходить ровно через 11 месяцев и закончится финальным матчем в польском городе Гданьск.
Вашему вниманию календарь и результаты Лиги Европы сезона-2019/2020:
Календарь
27 июня и 4 июля: Предварительный раунд квалификации
11 и 18 июля: Первый раунд квалификации
22 июля: жеребьевка третьего раунда квалификации
25 июля и 1 августа: Второй раунд квалификации
5 августа: жеребьевка раунда плей-офф квалификации
8 августа: третий отборочный раунд, первые матчи
15 августа: третий отборочный раунд, ответные матчи
22 августа: раунд плей-офф, первые матчи
29 августа: Раунд плей-офф, ответные матчи
Групповой этап
30 августа: Жеребьевка группового этапа
19 сентября: Групповой этап, первый тур
3 октября: Групповой этап, второй тур
24 октября: Групповой этап, третий тур
7 ноября: Групповой этап, четвертый тур
28 ноября: Групповой этап, пятый тур
12 декабря: Групповой этап, шестой тур
Плей-офф
16 декабря: Жеребьевка 1/16 финала
20 февраля: 1/16 финала, первые матчи
27 февраля: 1/16 финала, ответные матчи
28 февраля: Жеребьевка 1/8 финала
12 марта: 1/8 финала, первые матчи
19 марта: 1/8 финала, ответные матчи
20 марта: Жеребьевка 1/4 финала и 1/2 финала
9 апреля: 1/4 финала, первые матчи
16 апреля: 1/4 финала, ответные матчи
30 апреля: 1/2 финала, первые матч
7 мая: 1/2 финала, ответные матчи
27 мая: Финал
Предварительный раунд
Первые матчи
Прогрес (Люксембург) - Кардифф Метрополитан (Уэльс) 1:0
Ла Фиорита (Сан-Марино) — Энгордань (Андорра) 0:1
Сан-Жулиа (Андорра) — Европа (Гибралтар) 3:2
Баллимена Юнайтед (Северная Ирландия) — НСИ (Фарерские острова) 2:0
Приштина (Косово) — Сент-Джозефс (Гибралтар) 1:1
Клаксвик (Фарерские острова) - Тре Фиори Сан-Марино) 5:1
Барри Таун (Уэльс) — Клифтонвилл (Северная Ирландия) 0:0
Ответные матчи
Кардифф Метрополитан (Уэльс) — Прогрес (Люксембург) 2:1
Энгордань (Андорра) — Ла Фиорита (Сан-Марино) 2:1
Европа (Гибралтар) — Сан-Жулиа (Андорра) 4:0
НСИ (Фарерские острова) — Баллимена Юнайтед (Северная Ирландия) 0:0
Сент-Джозефс (Гибралтар) - Приштина (Косово) 2:0
Тре Фиори (Сан-Марино) — Клаксвик (Фарерские острова) 0:4
Клифтонвилл (Северная Ирландия) - Барри Таун (Уэльс) 4:0
Первый отборочный раунд
Первые матчи
Мальмё (Швеция) — Баллимена Юнайтед (Северная Ирландия) 7:0
Коннах Куэй Номадс (Уэльс) — Килмарнок (Шотландия) 1:2
Брейдаблик (Исландия) — Вадуц (Лихтенштейн) 0:0
Бранн (Норвегия) — Шемрок Роверс (Ирландия) 2:2
КуПС (Финляндия) — Витебск (Беларусь) 2:0
Ордабасы (Казахстан) — Торпедо Кутаиси (Грузия) 1:0
Европа (Гибралтар) — Легия (Польша) 0:0
Гзира Юнайтед (Мальта) — Хайдук (Хорватия) 0:2
Флора (Эстония) — Раднички (Сербия) 2:0
ЦСКА (София) Болгария — Титоград (Черногория) 4:0
Маккаби Хайфа (Израиль) — Мура (Словения) 2:0
Дебрецен (Венгрия) — Кукеси (Албания) 3:0
Женесс (Люксембург) — Тобол (Казахстан) 0:0
Стяуа (Румыния) — Милсами (Молдавия) 2:0
Чукарички (Сербия) — Бананц (Армения) 3:0
Крусейдерс (Северная Ирландия) — Б-36 (Фарерские острова) 2:0
Брондбю (Дания) — Интер (Финляндия) 4:1
Сент-Джозефс (Гибралтар) — Рейнджерс (Шотландия) 0:4
Корк Сити (Ирландия) — Прогрес (Люксембург) 0:2
Мольде (Норвегия) — КР (Исландия) 7:1
Ружомберок (Словакия) — Левски (Болгария) 0:2
Академия Пандев (Северная Македония) — Зриньски Мостар (Босния и Герцеговина) 0:3
Зета (Черногория) — МОЛ Фэхевар (Венгрия) 1:5
Шахтёр Солигорск (Беларусь) — Хибернианс (Мальта) 1:0
Сперанца (Молдавия) — Нефтчи (Азербайджан) 0:3
Олимпия (Словения) — РФШ (Латвия) 2:3
Гонвед (Венгрия) — Жальгирис (Литва) 3:1
Радник (Босния и Герцеговина) — Спартак Трнава (Словакия) 2:0
Фола (Люксембург) — Чихура (Грузия) 1:2
Алашкерт (Армения) — Македония (Северна Македония) 3:1
Динамо Тбилиси (Грузия) — Энгордань (Андорра) 6:0
Широки Бриег (Босния и Герцеговина) — Кайрат (Казахстан) 1:2
Кауно Жальгирис (Литва) — Аполлон (Кипр) 0:2
Вентспилс (Латвия) — Теута (Албания) 3:0
ДАК 1904 (Словакия) — Краковия (Польша) 1:1
Стьярнан (Исландия) — Левадия (Эстония) 2:1
Клифтонвилл (Северная Ирландия) — Хёугесунн (Норвегия) 0:1
Ритеряй (Литва) — Клаксвик (Фарерские острова) 1:1
Лиепая (Латвия) — Динамо Минск (Беларусь) 1:1
Сент-Патрикс Атлетик (Ирландия) — Норчёпинг (Швеция) 0:2
Абердин (Шотландия) — РоПС (Финляндия) 2:1
Бальцан (Мальта) — Домжале (Словения) 3:4
Лячи (Албания) — Хапоэль Б-Ш (Израиль) 1:1
Нарва Транс (Эстония) — Будучность (Черногория) 0:2
Сабаил (Азербайджан) — Университатя Крайова (Румыния) 2:3
Пюник (Армения — Шкупи (Северная Македония) 3:3
АЕК Ларнака (Кипр) — Петрокуб (Молдавия) 1:0
Ответные матчи
Баллимена Юнайтед (Северная Ирландия) — Мальмё (Швеция) 0:4
Килмарнок (Шотландия) — Коннах Куэй Номадс (Уэльс) 0:2
Вадуц (Лихтенштейн) — Брейдаблик (Исландия) 2:1
Шемрок Роверс (Ирландия) — Бранн (Норвегия) 2:1
Витебск (Беларусь) — КуПС (Финляндия) 1:1
Торпедо Кутаиси (Грузия) — Ордабасы (Казахстан) 0:2
Легия (Польша) — Европа (Гибралтар) 3:0
Хайдук (Хорватия) — Гзира Юнайтед (Мальта) 1:3
Раднички (Сербия) — Флора (Эстония) 2:2
Титоград (Черногория) — ЦСКА София (Болгария) 0:0
Мура (Словения) — Маккаби Хайфа (Израиль) 2:3
Кукеси (Албания) — Дебрецен (Венгрия) 1:1
Тобол (Казахстан) — Женесс (Люксембург) 1:1
Милсами (Молдавия) — Стяуа (Румыния) 1:2
Бананц (Армения) — Чукарички (Сербия) 0:5
Б-36 (Фарерские острова) — Крусейдерс (Северная Ирландия) 2:3
Интер (Финляндия) — Брондбю (Дания) 2:0
Рейнджерс (Шотландия) — Сент-Джозефс (Гибралтар) 6:0
Прогрес (Люксембург) - Корк Сити (Ирландия) 1:2
КР (Исландия) — Мольде (Норвегия) 0:0
Левски (Болгария) - Ружомберок (Словакия) 2:0
Зриньски Мостар (Босния и Герцеговина) — Академия Пандев (Северная Македония) 3:0
МОЛ Фэхевар (Венгрия) — Зета (Черногория) 0:0
Хибернианс (Мальта) — Шахтёр Солигорск (Беларусь) 0:1
Нефтчи (Азербайджан) - Сперанца (Молдавия) 6:0
РФШ (Латвия) — Олимпия (Словения) 0:2
Жальгирис (Литва) — Гонвед (Венгрия) 1:1
Спартак Трнава (Словакия) — Радник (Босния и Герцеговина) 2:0
Чихура (Грузия) — Фола (Люксембург) 2:1
Македония (Северна Македония) — Алашкерт (Армения) 0:3
Энгордань (Андорра) — Динамо Тбилиси (Грузия) 0:1
Кайрат (Казахстан) - Широки Бриег (Босния и Герцеговина) 2:1
Аполлон (Кипр) - Кауно Жальгирис (Литва) 4:0
Теута (Албания) — Вентспилс (Латвия) 1:0
Краковия (Польша) — ДАК 1904 (Словакия) 2:2
Левадия (Эстония) — Стьярнан (Исландия) 3:2
Хёугесунн (Норвегия) — Клифтонвилл (Северная Ирландия) 5:1
Клаксвик (Фарерские острова) - Ритеряй (Литва) 0:0
Динамо Минск (Беларусь) — Лиепая (Латвия) 1:2
Норчёпинг (Швеция) — Сент-Патрикс Атлетик (Ирландия) 2:1
РоПС (Финляндия) — Абердин (Шотландия) 1:2
Домжале (Словения) - Бальцан (Мальта) 1:0
Хапоэль Б-Ш (Израиль) - Лячи (Албания) 1:0
Будучность (Черногория) — Нарва Транс (Эстония) 4:1
Университатя Крайова (Румыния) — Сабаил (Азербайджан) 3:2
Шкупи (Северная Македония) — Пюник (Армения) 1:2
Петрокуб (Молдавия) — АЕК Ларнака (Кипр) 0:1
Второй отборочный раунд
Путь представителей лиг
Первые матчи
Норчёпинг (Швеция) — Лиепая (Латвия) 2:0
Хапоэль Б-Ш (Израиль) — Кайрат (Казахстан) 2:0
Арсенал Тула (Россия) — Нефтчи (Азербайджан) 0:1
Эспаньол (Испания) — Стьярнан (Исландия) 4:0
ДАК 1904 (Словакия) — Атромитос (Греция) 1:2
Хёугесунн (Норвегия) — Штурм (Австрия) 2:0
АЕК Ларнака (Кипр) — Левски (Болгария) 3:0
Легия (Польша) — КуПС (Финляндия) 1:0
Утрехт (Нидерланды) — Зриньски Мостар (Босния и Герцеговина) 1:1
Пюник (Армения) — Яблонец (Чехия) 2:1
Лехия Гданьск (Польша) — Брондбю (Дания) 2:1
МОЛ Фэхервар (Венгрия) — Вадуц (Лихтенштейн) 1:0
Габала (Азербайджан) — Динамо Тбилиси (Грузия) 0:2
Ени Малатьяспор (Турция) — Олимпия (Словения) 2:2
Флора (Эстония) — Айнтрахт Франкфурт (Германия) 2:4
Домжале (Словения) — Мальмё (Швеция) 4:5
Мольде (Норвегия) — Чукарички (Сербия) 0:0
Абердин (Шотландия) — Чихура (Грузия) 1:1
Гент (Бельгия) — Вииторул (Румыния) 6:3
Будучность (Черногория) — ЗАРЯ (УКРАИНА) 1:3
ЦСКА София (Болгария) — Осиек (Хорватия) 1:0
Торино (Италия) — Дебрецен (Венгрия) 3:0
Люцерн (Швейцария) — Клаксвик (Фарерские острова) 1:0
Рейнджерс (Шотландия) — Прогрес (Люксембург) 2:0
Вентспилс (Латвия) — Гзира Юнайтед (Мальта) 4:0
Страсбур (Франция) — Маккаби Хайфа (Израиль) 3:1
Млада-Болеслав (Чехия) — Ордабасы (Казахстан) 1:1
Шемрок Роверс (Ирландия) — Аполлон (Кипр) 2:1
АЗ (Нидерланды) — Хеккен (Швеция) 0:0
Алашкерт (Армения) — Стяуа (Румыния) 0:3
Локомотив Пловдив (Болгария) — Спартак Трнава (Словакия) 2:0
Вулверхэмптон (Англия) — Крусейдерс (Северная Ирландия) 2:0
Арис (Греция) — АЕЛ (Кипр) 0:0
Женесс (Люксембург) — Витория Гимарайнш (Португалия) 0:1
Гонвед (Венгрия) — Университатя Крайова (Румыния) 0:0
Шахтёр Солигорск (Беларусь) — Эсбьерг (Дания) 2:0
Коннах Куэй Номадс (Уэльс) — Партизан (Сербия) 0:1
Ответные матчи
Лиепая (Латвия) — Норчёпинг (Швеция) 0:1
Кайрат (Казахстан) — Хапоэль Б-Ш (Израиль) 1:1
Нефтчи (Азербайджан) — Арсенал Тула (Россия) 3:0
Стьярнан (Исландия) — Эспаньол (Испания) 1:3
Атромитос (Греция) — ДАК 1904 (Словакия) 3:2
Штурм (Австрия) — Хёугесунн (Норвегия) 2:1
Левски (Болгария) — АЕК Ларнака (Кипр) 0:4
КуПС (Финляндия) — Легия (Польша) 0:0
Зриньски Мостар (Босния и Герцеговина) — Утрехт (Нидерланды) 2:1 (в доп. время)
Яблонец (Чехия) — Пюник (Армения) 0:0
Брондбю (Дания) — Лехия Гданьск (Польша) 4:1 (в доп. время)
Вадуц (Лихтенштейн) — МОЛ Фэхервар (Венгрия) 2:0 (в доп. время)
Динамо Тбилиси (Грузия) — Габала (Азербайджан) 3:0
Олимпия (Словения) — Ени Малатьяспор (Турция) 0:1
Айнтрахт Франкфурт (Германия) — Флора (Эстония) 2:1
Мальмё (Швеция) — Домжале (Словения) 3:2
Чукарички (Сербия) — Мольде (Норвегия) 1:3
Чихура (Грузия) — Абердин (Шотландия) 0:5
Вииторул (Румыния) — Гент (Бельгия) 2:1
ЗАРЯ (УКРАИНА) — Будучность (Черногория) 1:0
Осиек (Хорватия) — ЦСКА София (Болгария) 1:0 (по пенальти 3:4)
Дебрецен (Венгрия) — 1:4
Клаксвик (Фарерские острова) — Люцерн (Швейцария) 0:1
Прогрес (Люксембург) — Рейнджерс (Шотландия) 0:0
Гзира Юнайтед (Мальта) — Вентспилс (Латвия) 2:2
Маккаби Хайфа (Израиль) — Страсбур (Франция) 2:1
Ордабасы (Казахстан) — Млада-Болеслав (Чехия) 2:3
Аполлон (Кипр) — Шемрок Роверс (Ирландия) 3:1 (в доп время)
Хеккен (Швеция) — АЗ (Нидерланды) 0:3
Стяуа (Румыния) — Алашкерт (Армения) 2:3
Спартак Трнава (Словакия) — Локомотив Пловдив (Болгария) 3:1
Крусейдерс (Северная Ирландия) — Вулверхэмптон (Англия) 1:4
АЕЛ (Кипр) — Арис (Греция) 0:1
Витория Гимарайнш (Португалия) — Женесс (Люксембург) 4:0
Университатя Крайова (Румыния) — Гонвед (Венгрия) 0:0 (по пенальти 3:1)
Эсбьерг (Дания) — Шахтёр Солигорск (Беларусь) 0:0
Партизан (Сербия) — Коннах Куэй Номадс (Уэльс) 3:0
Путь чемпионов
Первые матчи
Тре Пенне (Сан-Марино) — Судува (Литва) 0:5
Пяст (Польша) — Рига (Латвия) 3:2
Партизани (Албания) — Шериф (Молдова) 0:1
Арарат-Армения (Армения) — Линкольн (Гибралтар) 2:0
Валур (Исландия) — Лудогорец (Болгария) 1:1
Слован (Словакия) — Фероникели (Косово) 2:1
Санта Колома (Андора) — Астана (Казахстан) 0:0
Торшавн (Фарерские острова) — Линфилд (Северная Ирландия) 2:2
Шкендия (Македония) — Дюделанж (Люксембург) 1:2
Ответные матчи
Судува (Литва) - Тре Пенне (Сан-Марино) 5:0
Рига (Латвия) - Пяст (Польша) 2:1
Шериф (Молдова) - Партизани (Албания) 1:1
Линкольн (Гибралтар) - Арарат-Армения (Армения) 1:2
Лудогорец (Болгария) - Валур (Исландия) 4:0
Фероникели (Косово) - Слован (Словакия) 0:2
Астана (Казахстан) - Санта Колома (Андора) 4:1
Линфилд (Северная Ирландия) - Торшавн (Фарерские острова) 1:0
Дюделанж (Люксембург) - Шкендия (Македония) 1:1
Третий отборочный раунд
Путь представителей лиг
Первые матчи
Норчепинг – Хапоэль Беер-Шева 1:1
Торино – Шахтер Солигорск 5:0
Антверпен – Виктория 1:0
Аустрия – Аполлон 1:2
Фейеноорд – Динамо Тб 4:0
Брондбю – Брага 2:4
Мольде – Арис 3:0
Локомотив Пловдив – Страсбур 0:1
Тун – Спартак 2:3
Стяуа – Млада-Болеслав 0:0
Пюник – Вулверхэмптон 0:4
Мидтьюлланд – Рейнджерс 2:4
Мариуполь – АЗ Алкмаар 0:0
АЕК Ларнака – Гент 1:1
Легия – Атромитос 0:0
Хаугесунн – ПСВ 0:1
Риека – Абердин 4:0
Вентспилс – Витория Гимараэш 0:3
Вадуц – Айнтрахт 0:5
Партизан – Малатьяспор 3:1
Мальме – Зриньски 3:0
ЦСКА София – Заря 1:1
Нефтчи – Бней Иегуда 2:2
Люцерн – Эспаньол 0:3
Спарта – Трабзонспор 2:2
КСУ – АЕК 0:2
Ответные матчи
Хапоэль Беер-Шева — Норчепинг 3:1
Шахтер Солигорск — Торино 1:1
Виктория — Антверпен 2:1
Аполлон — Аустрия 3:1
Динамо Тб — Фейеноорд 1:1
Брага — Брондбю 3:1
Арис — Мольде 3:1 (в доп. время)
Страсбур — Локомотив Пловдив 1:0
Спартак — Тун 2:1
Млада-Болеслав — Стяуа 0:1
Вулверхэмптон — Пюник 4:0
Рейнджерс — Мидтьюлланд 3:1
АЗ Алкмаар — Мариуполь 4:0
Гент — АЕК Ларнака 3:0
Атромитос — Легия 0:2
ПСВ — Хаугесунн 0:0
Абердин — Риека 0:2
Витория Гимараэш — Вентспилс 6:0
Айнтрахт — Вадуц 1:0
Малатьяспор — Партизан 1:0
Зриньски — Мальме 1:0
Заря — ЦСКА София 1:0
Бней Иегуда — Нефтчи 2:1
Эспаньол — Люцерн 3:0
Трабзонспор — Спарта 2:1
АЕК — КСУ 1:1
Путь чемпионов
Первые матчи
Сутьеска Никшич – Линфилд 1:2
Маккаби Тель-Авив – Судува
Арарат-Армения – Сабуртало 1:2
Рига – ХИК 1:1
Лудогорец – Нью Сэйнтс 5:0
Сараево – БАТЭ 1:2
Дюделанж – Нымме Калью 3:1
Астана – Валлетта 5:1
Шериф – АИК 1:2
Слован – Дандолк 1:0
Ответные матчи
Линфилд — Сутьеска Никшич 3:2
Судува — Маккаби Тель-Авив 2:1
Сабуртало — Арарат-Армения 2:0
ХИК — Рига 2:2
Нью Сэйнтс — Лудогорец 0:4
БАТЭ — Сараево 0:0
Нымме Калью — Дюделанж 0:1
Валлетта — Астана 0:4
АИК — Шериф 1:1
Дандолк — Слован 1:3
Плей-офф раунд
Путь чемпионов
Первые матчи
Арарат-Армения (Армения) — Дюделанж (Люксембург) 2:1
Астана (Казахстан) — БАТЭ (Белоруссия) 3:0
Судува (Литва) — Ференцварош (Венгрия) 0:0
Копенгаген (Дания) — Рига (Латвия) 3:1
Селтик (Шотландия) — АИК (Швеция) 2:0
Лудогорец (Болгария) — Марибор (Словения) 0:0
Линфилд (Северная Ирландия) — Карабах (Азербайджан) 3:2
Слован Братислава (Словакия) — ПАОК (Греция) 1:0
Ответные матчи
Ференцварош (Венгрия) — Судува (Литва) 4:2
Рига (Латвия) — Копенгаген (Дания) 1:0
АИК (Швеция) — Селтик (Шотландия) 1:4
Дюделанж (Люксембург) — Арарат-Армения (Армения) 1:2, 4:5 по пен
Марибор (Словения) — Лудогорец (Болгария) 2:2
Карабах (Азербайджан) — Линфилд (Северная Ирландия) 1:2
ПАОК (Греция) — Слован Братислава (Словакия) 3:2
БАТЭ (Белоруссия) — Астана (Казахстан) 2:0
Путь представителей лиг
Первые матчи
Торино (Италия) — Вулверхэмптон (Англия) 2:3
АЕК (Греция) — Трабзонспор (Турция) 1:3
Легия (Польша) — Рейнджерс (Шотландия) 0:0
Фейеноорд (Нидерланды) — Хапоэль Беэр-Шева (Израиль) 3:0
Стяуа (Румыния) — Витория (Португалия) 0:0
Гент (Бельгия) — Риека (Хорватия) 2:1
ПСВ (Нидерланды) — Аполлон (Кипр) 3:0
Эспаньол (Испания) — Заря (Украина) 3:1
Партизан (Сербия) — Мёльде (Норвегия) 2:1
Брага (Португалия) — Спартак (Россия) 1:0
Мальмё (Швеция) — Бней Иегуда (Израиль) 3:0
Страсбур (Франция) — Айнтрахт Ф (Германия) 1:0
АЗ (Нидерланды) — Антверпен (Бельгия) 1:1
Ответные матчи
Вулверхэмптон (Англия) — Торино (Италия) 2:1
Трабзонспор (Турция) — АЕК (Греция) 0:2
Рейнджерс (Шотландия) — Легия (Польша) 1:0
Хапоэль Беэр-Шева (Израиль) — Фейеноорд (Нидерланды) 0:3
Витория (Португалия) — Стяуа (Румыния) 1:0
Риека (Хорватия) — Гент (Бельгия) 1:1
Аполлон (Кипр ) — ПСВ (Нидерланды) 4:0
Заря (Украина) — Эспаньол (Испания) 2:2
Мёльде (Норвегия) — Партизан (Сербия) 1:1
Спартак (Россия) — Брага (Португалия) 1:2
Бней Иегуда (Израиль) — Мальмё (Швеция) 0:1
Айнтрахт Ф (Германия) — Страсбур (Франция) 3:0
Антверпен (Бельгия) — АЗ (Нидерланды) 1:4
Первый тур
АПОЕЛ — Дюделанж 3:4
Карабах — Севилья 0:3
Динамо — Мальме 1:0
Копенгаген — Лугано 1:0
Базель — Краснодар 5:0
Хетафе — Трабзонспор 1:0
ПСВ — Спортинг 3:2
ЛАСК — Русенборг 1:0
Ренн — Селтик 1:1
ЧФР Клуж — Лацио 2:1
Айнтрахт Ф — Арсенал 0:3
Стандард — Виктория Гимараэш 2:0
Порту — Янг Бойз 2:1
Рейнджерс — Фейеноорд 1:0
Лудогорец — ЦСКА 5:1
Эспаньол — Ференцварош 1:1
Вольфсбург — Александрия 3:1
Гент — Сент-Этьенн 3:2
Рома — Инстамбул Башакшекир 4:0
Боруссия М — Вольфсберг 0:4
Вулверхэмптон — Брага 0:1
Слован Б — Бешикташ 4:2
Манчестер Юнайтед — Астана 1:0
Партизан — АЗ 2:2
Второй тур
Янг Бойз — Рейнджерс 2:1
Фейеноорд — Порту — 2:0
ЦСКА — Эспаньол 0:2
Ференцварош — Лудогорец 0:3
Сент-Этьен — Вольфсбург 1:1
Александрия — Гент 1:1
Истанбул — Боруссия М 1:1
Вольфсберг — Рома 1:1
Бешикташ — Вулверхэмптон 0:1
Брага — Слован Братислава 2:2
АЗ Алкмаар — Манчестер Юнайтед 0:0
Севилья — АПОЭЛ 1:0
Дюделанж — Карабах 1:4
Мальме – Копенгаген 1:1
Лугано — Динамо 0:0
Краснодар — Хетафе 1:2
Трабзонспор — Базель 2:2
Спортинг Л — ЛАСК 2:1
Русенборг — ПСВ 1:4
Лацио — Ренн 2:1
Селтик — ЧФР Клуж 2:0
Арсенал — Стандард 4:0
Витория Гимараэш — Айнтрахт Ф 0:1
Третий тур
Айнтрахт Ф — Стандард 2:1
Арсенал - Витория 3:2
Динамо К — Копенгаген 1:1
Мальме — Лугано 2:1
ПСВ — ЛАСК 0:0
Ренн — ЧФР Клуж 0:1
Севилья - Дюделанж 3:0
Селтик - Лацио 2:1
Спортинг - Русенборг 1:0
Трабзонспор — Краснодар 0:2
Хетафе — Базель 0:1
АЗ - Астана 6:0
Башакшехир - Вольфсберг 1:0
Бешикташ — Брага 1:2
Гент — Больфсбург 2:2
Карабах — АПОЕЛ 2:2
Лудогорец — Эспаньол 0:1
Партизан — Манчестер Юнайтед 0:1
Порту — Рейнджерс 1:1
Рома — Боруссия М 1:1
Сент-Этьенн — Александрия 1:1
Слован Братислава — Вулверхэмптон 1:2
ЦСКА — Ференцварош 0:1
Янг Бойз — Фейеноорд 2:0
Четвертый тур
Витория — Арсенал 1:1
Стандард — Айнтрахт Ф 2:1
Астана — АЗ 0:5
Манчестер Юнайтед — Партизан 3:0
Боруссия М — Рома 2:1
Брага — Бешикташ 3:1
Вольфбер г — Башекшехир 0:3
Вольфсбург — Гент 1:3
Александрия — Сент-Этьенн 2:2
Вулверхэмптон — Слован 1:0
Эспаньол - Лудогорец 6:0
Рейнджерс - Порту 2:0
Фейеноорд — Янг Бойз 1:1
Ференцварош — ЦСКА 0:0
АПОЕЛ - Карабах 2:1
Базель - Хетафе 2:1
Копенгаген — Динамо Киев 1:1
Лугано — Мальме 0:0
Краснодар - Трабзонспор 3:1
ЛАСК - ПСВ 4:1
Лацио — Селтик 1:2
Русенборг — Спортинг 0:2
Дюделанж — Севилья 2:5
Клуж — Ренн 1:0
Пятый тур
Арсенал — Айнтрахт 1:2
Витория — Стандард 1:1
Лацио - Клуж 1:0
Лугано — Копенгаген 0:1
Мальме - Динамо 4:3
Русенборг — ЛАСК 1:2
Севилья - Карабах 2:0
Селтик - Ренн 3:1
Спортинг - ПСВ 4:0
Дюделанж — АПОЕЛ 0:2
АЗ — Партизан 2:2
Истанбул — Рома 0:3
Бешикташ - Слован 2:1
Брага — Вулверхэмптон 3:3
Вольфсберг — Боруссия М 0:1
Александрия — Вольфсбург 0:1
Сент-Этьенн — Гент 0:0
Фейеноорд — Рейнджерс 2:2
Ференцварош — Эспаньол 2:2
ЦСКА — Лудогорец 1:1
Янг Бойз — Порту 1:2
Краснодар - Базель 1:0
Трабзонспор — Хетафе 0:1
Астана - Манчестер Юнайтед 2:1
Шестой тур
Айнтрахт Ф - Витория 2:3
АПОЭЛ - Севилья 1:0
Базель - Трабзонспор 2:0
Динамо Киев — Лугано 1:1
Карабах — Дюделанж 1:1
Копенгаген - Мальме 0:1
ЛАСК - Спортинг 3:0
ПСВ — Русенборг 1:1
Ренн - Лацио 2:0
Стандарт — Арсенал 2:2
Хетафе - Краснодар 3:0
Клуж - Селтик 2:0
Боруссия М- Башакшехир 1:2
Вольфсбург - Сент-Этьен 1:0
Вулверхемптон - Бешикташ 4:0
Гент - Александрия 2:1
Лудогорец — Ференцварош 1:1
Манчестер Юнайтед - АЗ 4:0
Партизан - Астана 4:1
Порту - Фейеноорд 3:2
Рейнджерс — Янг Бойс 1:1
Рома — Вольфсбергер 2:2
Слован - Брага 2:4
Эспаньол - ЦСКА 0:1
1/16 Финала
Первые матчи
Айнтрахт - Зальцбург 4:1
Лудогорец - Интер 0:2
Брюгге — Манчестер Юнайтед 1:1
Клуж — Севилья 1:1
Копенгаген — Селтик 1:1
Хетафе - Аякс 2:0
Шахтер - Бенфика 2:1
Спортинг - Башакшехир 3:1
Вулверхэмптон - Эспаньол 4:0
Байер - Порту 2:1
АПОЭЛ - Базель 0:3
Олимпиакос - Арсенал 0:1
Алкмар — ЛАСК 1:1
Вольфсбург - Мальме 2:1
Рома - Гент 1:0
Рейнджерс - Брага 3:2
Ответные матчи
26.02.2020 19:55 Брага — Рейнджерс
27.02.2020 19:55 Базель — АПОЭЛ
27.02.2020 19:55 Гент — Рома
27.02.2020 19:55 ЛАСК — АЗ Алкмаар
27.02.2020 19:55 Мальме — Вольфсбург
27.02.2020 19:55 Порту — Байер
27.02.2020 19:55 Эспаньол — Вулверхэмптон
27.02.2020 22:00 Арсенал — Олимпиакос
27.02.2020 22:00 Аякс — Хетафе
27.02.2020 22:00 Башакшехир — Спортинг
27.02.2020 22:00 Бенфика — Шахтер
27.02.2020 22:00 РБ Зальцбург — Айнтрахт
27.02.2020 22:00 Интер — Лудогорец
27.02.2020 22:00 Манчестер Юнайтед — Брюгге
27.02.2020 22:00 Севилья — ЧФР Клуж
27.02.2020 22:00 Селтик — Копенгаген