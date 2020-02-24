Лига Европы

Представляем вашему вниманию расписание и результаты всех матчей Лиги Европы сезона-2019/20.

27 июня 2019 года стартовал новый розыгрыш Лиги Европы УЕФА, который будет проходить ровно через 11 месяцев и закончится финальным матчем в польском городе Гданьск.

Вашему вниманию календарь и результаты Лиги Европы сезона-2019/2020:

Календарь

27 июня и 4 июля: Предварительный раунд квалификации

11 и 18 июля: Первый раунд квалификации

22 июля: жеребьевка третьего раунда квалификации

25 июля и 1 августа: Второй раунд квалификации

5 августа: жеребьевка раунда плей-офф квалификации

8 августа: третий отборочный раунд, первые матчи

15 августа: третий отборочный раунд, ответные матчи

22 августа: раунд плей-офф, первые матчи

29 августа: Раунд плей-офф, ответные матчи

Групповой этап

30 августа: Жеребьевка группового этапа

19 сентября: Групповой этап, первый тур

3 октября: Групповой этап, второй тур

24 октября: Групповой этап, третий тур

7 ноября: Групповой этап, четвертый тур

28 ноября: Групповой этап, пятый тур

12 декабря: Групповой этап, шестой тур

Плей-офф

16 декабря: Жеребьевка 1/16 финала

20 февраля: 1/16 финала, первые матчи

27 февраля: 1/16 финала, ответные матчи

28 февраля: Жеребьевка 1/8 финала

12 марта: 1/8 финала, первые матчи

19 марта: 1/8 финала, ответные матчи

20 марта: Жеребьевка 1/4 финала и 1/2 финала

9 апреля: 1/4 финала, первые матчи

16 апреля: 1/4 финала, ответные матчи

30 апреля: 1/2 финала, первые матч

7 мая: 1/2 финала, ответные матчи

27 мая: Финал

Предварительный раунд

Первые матчи

Прогрес (Люксембург) - Кардифф Метрополитан (Уэльс) 1:0

Ла Фиорита (Сан-Марино) — Энгордань (Андорра) 0:1

Сан-Жулиа (Андорра) — Европа (Гибралтар) 3:2

Баллимена Юнайтед (Северная Ирландия) — НСИ (Фарерские острова) 2:0

Приштина (Косово) — Сент-Джозефс (Гибралтар) 1:1

Клаксвик (Фарерские острова) - Тре Фиори Сан-Марино) 5:1

Барри Таун (Уэльс) — Клифтонвилл (Северная Ирландия) 0:0

Ответные матчи

Кардифф Метрополитан (Уэльс) — Прогрес (Люксембург) 2:1

Энгордань (Андорра) — Ла Фиорита (Сан-Марино) 2:1

Европа (Гибралтар) — Сан-Жулиа (Андорра) 4:0

НСИ (Фарерские острова) — Баллимена Юнайтед (Северная Ирландия) 0:0

Сент-Джозефс (Гибралтар) - Приштина (Косово) 2:0

Тре Фиори (Сан-Марино) — Клаксвик (Фарерские острова) 0:4

Клифтонвилл (Северная Ирландия) - Барри Таун (Уэльс) 4:0

Первый отборочный раунд

Первые матчи

Мальмё (Швеция) — Баллимена Юнайтед (Северная Ирландия) 7:0

Коннах Куэй Номадс (Уэльс) — Килмарнок (Шотландия) 1:2

Брейдаблик (Исландия) — Вадуц (Лихтенштейн) 0:0

Бранн (Норвегия) — Шемрок Роверс (Ирландия) 2:2

КуПС (Финляндия) — Витебск (Беларусь) 2:0

Ордабасы (Казахстан) — Торпедо Кутаиси (Грузия) 1:0

Европа (Гибралтар) — Легия (Польша) 0:0

Гзира Юнайтед (Мальта) — Хайдук (Хорватия) 0:2

Флора (Эстония) — Раднички (Сербия) 2:0

ЦСКА (София) Болгария — Титоград (Черногория) 4:0

Маккаби Хайфа (Израиль) — Мура (Словения) 2:0

Дебрецен (Венгрия) — Кукеси (Албания) 3:0

Женесс (Люксембург) — Тобол (Казахстан) 0:0

Стяуа (Румыния) — Милсами (Молдавия) 2:0

Чукарички (Сербия) — Бананц (Армения) 3:0

Крусейдерс (Северная Ирландия) — Б-36 (Фарерские острова) 2:0

Брондбю (Дания) — Интер (Финляндия) 4:1

Сент-Джозефс (Гибралтар) — Рейнджерс (Шотландия) 0:4

Корк Сити (Ирландия) — Прогрес (Люксембург) 0:2

Мольде (Норвегия) — КР (Исландия) 7:1

Ружомберок (Словакия) — Левски (Болгария) 0:2

Академия Пандев (Северная Македония) — Зриньски Мостар (Босния и Герцеговина) 0:3

Зета (Черногория) — МОЛ Фэхевар (Венгрия) 1:5

Шахтёр Солигорск (Беларусь) — Хибернианс (Мальта) 1:0

Сперанца (Молдавия) — Нефтчи (Азербайджан) 0:3

Олимпия (Словения) — РФШ (Латвия) 2:3

Гонвед (Венгрия) — Жальгирис (Литва) 3:1

Радник (Босния и Герцеговина) — Спартак Трнава (Словакия) 2:0

Фола (Люксембург) — Чихура (Грузия) 1:2

Алашкерт (Армения) — Македония (Северна Македония) 3:1

Динамо Тбилиси (Грузия) — Энгордань (Андорра) 6:0

Широки Бриег (Босния и Герцеговина) — Кайрат (Казахстан) 1:2

Кауно Жальгирис (Литва) — Аполлон (Кипр) 0:2

Вентспилс (Латвия) — Теута (Албания) 3:0

ДАК 1904 (Словакия) — Краковия (Польша) 1:1

Стьярнан (Исландия) — Левадия (Эстония) 2:1

Клифтонвилл (Северная Ирландия) — Хёугесунн (Норвегия) 0:1

Ритеряй (Литва) — Клаксвик (Фарерские острова) 1:1

Лиепая (Латвия) — Динамо Минск (Беларусь) 1:1

Сент-Патрикс Атлетик (Ирландия) — Норчёпинг (Швеция) 0:2

Абердин (Шотландия) — РоПС (Финляндия) 2:1

Бальцан (Мальта) — Домжале (Словения) 3:4

Лячи (Албания) — Хапоэль Б-Ш (Израиль) 1:1

Нарва Транс (Эстония) — Будучность (Черногория) 0:2

Сабаил (Азербайджан) — Университатя Крайова (Румыния) 2:3

Пюник (Армения — Шкупи (Северная Македония) 3:3

АЕК Ларнака (Кипр) — Петрокуб (Молдавия) 1:0

Ответные матчи

Баллимена Юнайтед (Северная Ирландия) — Мальмё (Швеция) 0:4

Килмарнок (Шотландия) — Коннах Куэй Номадс (Уэльс) 0:2

Вадуц (Лихтенштейн) — Брейдаблик (Исландия) 2:1

Шемрок Роверс (Ирландия) — Бранн (Норвегия) 2:1

Витебск (Беларусь) — КуПС (Финляндия) 1:1

Торпедо Кутаиси (Грузия) — Ордабасы (Казахстан) 0:2

Легия (Польша) — Европа (Гибралтар) 3:0

Хайдук (Хорватия) — Гзира Юнайтед (Мальта) 1:3

Раднички (Сербия) — Флора (Эстония) 2:2

Титоград (Черногория) — ЦСКА София (Болгария) 0:0

Мура (Словения) — Маккаби Хайфа (Израиль) 2:3

Кукеси (Албания) — Дебрецен (Венгрия) 1:1

Тобол (Казахстан) — Женесс (Люксембург) 1:1

Милсами (Молдавия) — Стяуа (Румыния) 1:2

Бананц (Армения) — Чукарички (Сербия) 0:5

Б-36 (Фарерские острова) — Крусейдерс (Северная Ирландия) 2:3

Интер (Финляндия) — Брондбю (Дания) 2:0

Рейнджерс (Шотландия) — Сент-Джозефс (Гибралтар) 6:0

Прогрес (Люксембург) - Корк Сити (Ирландия) 1:2

КР (Исландия) — Мольде (Норвегия) 0:0

Левски (Болгария) - Ружомберок (Словакия) 2:0

Зриньски Мостар (Босния и Герцеговина) — Академия Пандев (Северная Македония) 3:0

МОЛ Фэхевар (Венгрия) — Зета (Черногория) 0:0

Хибернианс (Мальта) — Шахтёр Солигорск (Беларусь) 0:1

Нефтчи (Азербайджан) - Сперанца (Молдавия) 6:0

РФШ (Латвия) — Олимпия (Словения) 0:2

Жальгирис (Литва) — Гонвед (Венгрия) 1:1

Спартак Трнава (Словакия) — Радник (Босния и Герцеговина) 2:0

Чихура (Грузия) — Фола (Люксембург) 2:1

Македония (Северна Македония) — Алашкерт (Армения) 0:3

Энгордань (Андорра) — Динамо Тбилиси (Грузия) 0:1

Кайрат (Казахстан) - Широки Бриег (Босния и Герцеговина) 2:1

Аполлон (Кипр) - Кауно Жальгирис (Литва) 4:0

Теута (Албания) — Вентспилс (Латвия) 1:0

Краковия (Польша) — ДАК 1904 (Словакия) 2:2

Левадия (Эстония) — Стьярнан (Исландия) 3:2

Хёугесунн (Норвегия) — Клифтонвилл (Северная Ирландия) 5:1

Клаксвик (Фарерские острова) - Ритеряй (Литва) 0:0

Динамо Минск (Беларусь) — Лиепая (Латвия) 1:2

Норчёпинг (Швеция) — Сент-Патрикс Атлетик (Ирландия) 2:1

РоПС (Финляндия) — Абердин (Шотландия) 1:2

Домжале (Словения) - Бальцан (Мальта) 1:0

Хапоэль Б-Ш (Израиль) - Лячи (Албания) 1:0

Будучность (Черногория) — Нарва Транс (Эстония) 4:1

Университатя Крайова (Румыния) — Сабаил (Азербайджан) 3:2

Шкупи (Северная Македония) — Пюник (Армения) 1:2

Петрокуб (Молдавия) — АЕК Ларнака (Кипр) 0:1

Второй отборочный раунд

Путь представителей лиг

Первые матчи

Норчёпинг (Швеция) — Лиепая (Латвия) 2:0

Хапоэль Б-Ш (Израиль) — Кайрат (Казахстан) 2:0

Арсенал Тула (Россия) — Нефтчи (Азербайджан) 0:1

Эспаньол (Испания) — Стьярнан (Исландия) 4:0

ДАК 1904 (Словакия) — Атромитос (Греция) 1:2

Хёугесунн (Норвегия) — Штурм (Австрия) 2:0

АЕК Ларнака (Кипр) — Левски (Болгария) 3:0

Легия (Польша) — КуПС (Финляндия) 1:0

Утрехт (Нидерланды) — Зриньски Мостар (Босния и Герцеговина) 1:1

Пюник (Армения) — Яблонец (Чехия) 2:1

Лехия Гданьск (Польша) — Брондбю (Дания) 2:1

МОЛ Фэхервар (Венгрия) — Вадуц (Лихтенштейн) 1:0

Габала (Азербайджан) — Динамо Тбилиси (Грузия) 0:2

Ени Малатьяспор (Турция) — Олимпия (Словения) 2:2

Флора (Эстония) — Айнтрахт Франкфурт (Германия) 2:4

Домжале (Словения) — Мальмё (Швеция) 4:5

Мольде (Норвегия) — Чукарички (Сербия) 0:0

Абердин (Шотландия) — Чихура (Грузия) 1:1

Гент (Бельгия) — Вииторул (Румыния) 6:3

Будучность (Черногория) — ЗАРЯ (УКРАИНА) 1:3

ЦСКА София (Болгария) — Осиек (Хорватия) 1:0

Торино (Италия) — Дебрецен (Венгрия) 3:0

Люцерн (Швейцария) — Клаксвик (Фарерские острова) 1:0

Рейнджерс (Шотландия) — Прогрес (Люксембург) 2:0

Вентспилс (Латвия) — Гзира Юнайтед (Мальта) 4:0

Страсбур (Франция) — Маккаби Хайфа (Израиль) 3:1

Млада-Болеслав (Чехия) — Ордабасы (Казахстан) 1:1

Шемрок Роверс (Ирландия) — Аполлон (Кипр) 2:1

АЗ (Нидерланды) — Хеккен (Швеция) 0:0

Алашкерт (Армения) — Стяуа (Румыния) 0:3

Локомотив Пловдив (Болгария) — Спартак Трнава (Словакия) 2:0

Вулверхэмптон (Англия) — Крусейдерс (Северная Ирландия) 2:0

Арис (Греция) — АЕЛ (Кипр) 0:0

Женесс (Люксембург) — Витория Гимарайнш (Португалия) 0:1

Гонвед (Венгрия) — Университатя Крайова (Румыния) 0:0

Шахтёр Солигорск (Беларусь) — Эсбьерг (Дания) 2:0

Коннах Куэй Номадс (Уэльс) — Партизан (Сербия) 0:1

Ответные матчи

Лиепая (Латвия) — Норчёпинг (Швеция) 0:1

Кайрат (Казахстан) — Хапоэль Б-Ш (Израиль) 1:1

Нефтчи (Азербайджан) — Арсенал Тула (Россия) 3:0

Стьярнан (Исландия) — Эспаньол (Испания) 1:3

Атромитос (Греция) — ДАК 1904 (Словакия) 3:2

Штурм (Австрия) — Хёугесунн (Норвегия) 2:1

Левски (Болгария) — АЕК Ларнака (Кипр) 0:4

КуПС (Финляндия) — Легия (Польша) 0:0

Зриньски Мостар (Босния и Герцеговина) — Утрехт (Нидерланды) 2:1 (в доп. время)

Яблонец (Чехия) — Пюник (Армения) 0:0

Брондбю (Дания) — Лехия Гданьск (Польша) 4:1 (в доп. время)

Вадуц (Лихтенштейн) — МОЛ Фэхервар (Венгрия) 2:0 (в доп. время)

Динамо Тбилиси (Грузия) — Габала (Азербайджан) 3:0

Олимпия (Словения) — Ени Малатьяспор (Турция) 0:1

Айнтрахт Франкфурт (Германия) — Флора (Эстония) 2:1

Мальмё (Швеция) — Домжале (Словения) 3:2

Чукарички (Сербия) — Мольде (Норвегия) 1:3

Чихура (Грузия) — Абердин (Шотландия) 0:5

Вииторул (Румыния) — Гент (Бельгия) 2:1

ЗАРЯ (УКРАИНА) — Будучность (Черногория) 1:0

Осиек (Хорватия) — ЦСКА София (Болгария) 1:0 (по пенальти 3:4)

Дебрецен (Венгрия) — 1:4

Клаксвик (Фарерские острова) — Люцерн (Швейцария) 0:1

Прогрес (Люксембург) — Рейнджерс (Шотландия) 0:0

Гзира Юнайтед (Мальта) — Вентспилс (Латвия) 2:2

Маккаби Хайфа (Израиль) — Страсбур (Франция) 2:1

Ордабасы (Казахстан) — Млада-Болеслав (Чехия) 2:3

Аполлон (Кипр) — Шемрок Роверс (Ирландия) 3:1 (в доп время)

Хеккен (Швеция) — АЗ (Нидерланды) 0:3

Стяуа (Румыния) — Алашкерт (Армения) 2:3

Спартак Трнава (Словакия) — Локомотив Пловдив (Болгария) 3:1

Крусейдерс (Северная Ирландия) — Вулверхэмптон (Англия) 1:4

АЕЛ (Кипр) — Арис (Греция) 0:1

Витория Гимарайнш (Португалия) — Женесс (Люксембург) 4:0

Университатя Крайова (Румыния) — Гонвед (Венгрия) 0:0 (по пенальти 3:1)

Эсбьерг (Дания) — Шахтёр Солигорск (Беларусь) 0:0

Партизан (Сербия) — Коннах Куэй Номадс (Уэльс) 3:0

Путь чемпионов

Первые матчи

Тре Пенне (Сан-Марино) — Судува (Литва) 0:5

Пяст (Польша) — Рига (Латвия) 3:2

Партизани (Албания) — Шериф (Молдова) 0:1

Арарат-Армения (Армения) — Линкольн (Гибралтар) 2:0

Валур (Исландия) — Лудогорец (Болгария) 1:1

Слован (Словакия) — Фероникели (Косово) 2:1

Санта Колома (Андора) — Астана (Казахстан) 0:0

Торшавн (Фарерские острова) — Линфилд (Северная Ирландия) 2:2

Шкендия (Македония) — Дюделанж (Люксембург) 1:2

Ответные матчи

Судува (Литва) - Тре Пенне (Сан-Марино) 5:0

Рига (Латвия) - Пяст (Польша) 2:1

Шериф (Молдова) - Партизани (Албания) 1:1

Линкольн (Гибралтар) - Арарат-Армения (Армения) 1:2

Лудогорец (Болгария) - Валур (Исландия) 4:0

Фероникели (Косово) - Слован (Словакия) 0:2

Астана (Казахстан) - Санта Колома (Андора) 4:1

Линфилд (Северная Ирландия) - Торшавн (Фарерские острова) 1:0

Дюделанж (Люксембург) - Шкендия (Македония) 1:1

Третий отборочный раунд

Путь представителей лиг

Первые матчи

Норчепинг – Хапоэль Беер-Шева 1:1

Торино – Шахтер Солигорск 5:0

Антверпен – Виктория 1:0

Аустрия – Аполлон 1:2

Фейеноорд – Динамо Тб 4:0

Брондбю – Брага 2:4

Мольде – Арис 3:0

Локомотив Пловдив – Страсбур 0:1

Тун – Спартак 2:3

Стяуа – Млада-Болеслав 0:0

Пюник – Вулверхэмптон 0:4

Мидтьюлланд – Рейнджерс 2:4

Мариуполь – АЗ Алкмаар 0:0

АЕК Ларнака – Гент 1:1

Легия – Атромитос 0:0

Хаугесунн – ПСВ 0:1

Риека – Абердин 4:0

Вентспилс – Витория Гимараэш 0:3

Вадуц – Айнтрахт 0:5

Партизан – Малатьяспор 3:1

Мальме – Зриньски 3:0

ЦСКА София – Заря 1:1

Нефтчи – Бней Иегуда 2:2

Люцерн – Эспаньол 0:3

Спарта – Трабзонспор 2:2

КСУ – АЕК 0:2

Ответные матчи

Хапоэль Беер-Шева — Норчепинг 3:1

Шахтер Солигорск — Торино 1:1

Виктория — Антверпен 2:1

Аполлон — Аустрия 3:1

Динамо Тб — Фейеноорд 1:1

Брага — Брондбю 3:1

Арис — Мольде 3:1 (в доп. время)

Страсбур — Локомотив Пловдив 1:0

Спартак — Тун 2:1

Млада-Болеслав — Стяуа 0:1

Вулверхэмптон — Пюник 4:0

Рейнджерс — Мидтьюлланд 3:1

АЗ Алкмаар — Мариуполь 4:0

Гент — АЕК Ларнака 3:0

Атромитос — Легия 0:2

ПСВ — Хаугесунн 0:0

Абердин — Риека 0:2

Витория Гимараэш — Вентспилс 6:0

Айнтрахт — Вадуц 1:0

Малатьяспор — Партизан 1:0

Зриньски — Мальме 1:0

Заря — ЦСКА София 1:0

Бней Иегуда — Нефтчи 2:1

Эспаньол — Люцерн 3:0

Трабзонспор — Спарта 2:1

АЕК — КСУ 1:1

Путь чемпионов

Первые матчи

Сутьеска Никшич – Линфилд 1:2

Маккаби Тель-Авив – Судува

Арарат-Армения – Сабуртало 1:2

Рига – ХИК 1:1

Лудогорец – Нью Сэйнтс 5:0

Сараево – БАТЭ 1:2

Дюделанж – Нымме Калью 3:1

Астана – Валлетта 5:1

Шериф – АИК 1:2

Слован – Дандолк 1:0

Ответные матчи

Линфилд — Сутьеска Никшич 3:2

Судува — Маккаби Тель-Авив 2:1

Сабуртало — Арарат-Армения 2:0

ХИК — Рига 2:2

Нью Сэйнтс — Лудогорец 0:4

БАТЭ — Сараево 0:0

Нымме Калью — Дюделанж 0:1

Валлетта — Астана 0:4

АИК — Шериф 1:1

Дандолк — Слован 1:3

Плей-офф раунд

Путь чемпионов

Первые матчи

Арарат-Армения (Армения) — Дюделанж (Люксембург) 2:1

Астана (Казахстан) — БАТЭ (Белоруссия) 3:0

Судува (Литва) — Ференцварош (Венгрия) 0:0

Копенгаген (Дания) — Рига (Латвия) 3:1

Селтик (Шотландия) — АИК (Швеция) 2:0

Лудогорец (Болгария) — Марибор (Словения) 0:0

Линфилд (Северная Ирландия) — Карабах (Азербайджан) 3:2

Слован Братислава (Словакия) — ПАОК (Греция) 1:0

Ответные матчи

Ференцварош (Венгрия) — Судува (Литва) 4:2

Рига (Латвия) — Копенгаген (Дания) 1:0

АИК (Швеция) — Селтик (Шотландия) 1:4

Дюделанж (Люксембург) — Арарат-Армения (Армения) 1:2, 4:5 по пен

Марибор (Словения) — Лудогорец (Болгария) 2:2

Карабах (Азербайджан) — Линфилд (Северная Ирландия) 1:2

ПАОК (Греция) — Слован Братислава (Словакия) 3:2

БАТЭ (Белоруссия) — Астана (Казахстан) 2:0

Путь представителей лиг

Первые матчи

Торино (Италия) — Вулверхэмптон (Англия) 2:3

АЕК (Греция) — Трабзонспор (Турция) 1:3

Легия (Польша) — Рейнджерс (Шотландия) 0:0

Фейеноорд (Нидерланды) — Хапоэль Беэр-Шева (Израиль) 3:0

Стяуа (Румыния) — Витория (Португалия) 0:0

Гент (Бельгия) — Риека (Хорватия) 2:1

ПСВ (Нидерланды) — Аполлон (Кипр) 3:0

Эспаньол (Испания) — Заря (Украина) 3:1

Партизан (Сербия) — Мёльде (Норвегия) 2:1

Брага (Португалия) — Спартак (Россия) 1:0

Мальмё (Швеция) — Бней Иегуда (Израиль) 3:0

Страсбур (Франция) — Айнтрахт Ф (Германия) 1:0

АЗ (Нидерланды) — Антверпен (Бельгия) 1:1

Ответные матчи