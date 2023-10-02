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До вашої уваги інформація щодо російського вторгнення в Україну за підсумками 1 жовтня 2023 року.

Завершилася 585 доба героїчного протистояння Українського народу російському повномасштабному воєнному вторгненню.

Втрати ворога:

Серед новин:

Вночі було знищено 16 з близько 30 шахедів, — ПС. Удари прийшлися по об’єктах цивільної і промислової інфраструктури у Харкові, Кривому Розі та Умані.

Україна фіксує поодинокі випадки повернення залишків ПВК “Вагнер” на українську територію, жодної тактичної загрози вони не несуть, — начальник пресслужби Східного угруповання військ ЗСУ.

ГУР успішно атакувало стоянку російських вертольотів у районі Адлера, Сочі, — джерело у розвідці.

Голова дипломатії Євросоюзу Жозеп Боррель приїхав до Києва 1 жовтня після візиту до Одеси.

ЄС готує довгострокові безпекові зобов'язання для України, – глава дипломатії ЄС у Києві.

Байден чекає від Конгресу, включно зі спікером Маккарті, окремого законопроєкту щодо допомоги Україні. Законодавці повинні виконати свою обіцянку щодо допомоги Україні», — сказав він.

Лідер партії-переможця парламентських виборів Словаччини Smer-SD пропонує припинити надавати допомогу Україні, — AP.

Військова підтримка від Європейського Союзу Україні вже сягнула €25 млрд, повідомив представник ЄС із закордонних справ Жозеп Боррель. Також він додав, що їхня загальна допомога, яка включає гуманітарну, військову та цивільну складові, сягнула €85 млрд.

Щодо дій ворога на окремих напрямках:

Протягом доби відбулось 30 бойових зіткнень. Також російська федерація завдала чергового удару по Україні, застосувавши близько 30 ударних БпЛА типу “Shahed-136/131” з південного, південно-східного та північного напрямків. Силами та засобами протиповітряної оборони знищено 16 ворожих “шахедів”.

Загалом ворог завдав 8 ракетних та 72 авіаційних ударів, здійснив 20 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали приватні житлові будинки та інша цивільна інфраструктура.

На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін. Ознак формування наступальних угруповань не виявлено. Визначені підрозділи зс білорусі виконують завдання у прикордонних з Україною районах.

На Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, продовжує обстріли населених пунктів з території рф, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону України. Ворог наносив авіаційні удари в районах населених пунктів Гатище та Землянки Харківської області. Артилерійських та мінометних обстрілів ворога зазнали понад 35 населених пунктів, серед них: Сеньківка Чернігівської області; Степне, Володимирівка, Хотінь, Степок, Покровка, Рясне Сумської області, а також Одрадне, Дворічасньке, Красне Перше Харківської області.

На Куп’янському напрямку противник завдав авіаційного удару в районі населеного пункту Іванівка Харківської області. Артилерійських та мінометних обстрілів противника зазнали райони більш ніж 10 населених пунктів, зокрема Новомлинськ, Лиман Перший, Синьківка, Петропавлівка, Табаївка, Берестове Харківської області.

На Лиманському напрямку Сили оборони відбили атаку противника в районі населеного пункту Макіївка Луганської області. Противник завдав авіаційних ударів в районах населених пунктів Білогорівка Луганської області; Нове, Терни, Спірне, Виїмка, Веселе Донецької області. Від артилерійських та мінометних обстрілів постраждали понад 10 населених пунктів, серед них: Невське, Білогорівка Луганської області та Григорівка, Верхньокам’янське, Виїмка, Федорівка Донецької області.

На Бахмутському напрямку противник безуспішно намагався відновити втрачене положення в районі Андріївки Донецької області. Завдав авіаційних ударів в районах населених пунктів Кліщіївка, Андріївка та Костянтинівка Донецької області. Під артилерійським та мінометним вогнем опинилися понад 20 населених пунктів, зокрема: Оріхово-Василівка, Богданівка, Іванівське, Курдюмівка, Північне та Нью-Йорк Донецької області.

На Авдіївському напрямку наші захисники успішно відбили атаки ворога в районах Степового, Авдіївки та Веселого Донецької області. Ворог завдав авіаційного удару в районі населеного пункту Авдіївка Донецької області. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали понад 10 населених пунктів, серед них: Новоселівка, Степове, Орлівка, Сєверне, Первомайське, Невельське Донецької області.

На Мар’їнському напрямку протягом доби Сили оборони успішно відбили 8 атак в районі Мар’їнки та Новомихайлівки Донецької області. Противник завдав авіаційного удару в районі населені пункту Новомихайлівка Донецької області. Під вогнем окупантів перебувало близько 10 населених пунктів, зокрема: Красногрівка, Мар'їнка, Побєда, Парасковіївка, Антонівка, Катеринівка Донецької області.

На Шахтарському напрямку противник наступальних (штурмових) дій не вів. Окупанти завдали авіаційних ударів в районах населених пунктів Золота Нива та Старомайорське Донецької області. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали понад 10 населених пунктів, серед яких: Вугледар, Пречистівка, Новоукраїнка, Новодонецьке, Благодатне, Урожайне Донецької області.

На Запорізькому напрямку Сили оборони успішно відбили атаки ворога в районі Новодарівки Запорізької області. Окупанти завдали авіаційного удару в районі населеного пункту Мала Токмачка Запорізької області. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали понад 30 населених пунктів, зокрема: Мала Токмачка, Оріхів, Новоандріївка, Новопавлівка Запорізької області.

На Херсонському напрямку противник завдав авіаційних ударів в районах населених пунктів Берислава, Козоцького, Ольгівки та Високого Херсонської області. Ворожих артилерійських та мінометних обстрілів зазнали понад 15 населених пунктів, серед яких Станіслав Херсонської області, місто Херсон та Солончаки Миколаївської області.

Водночас, Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському напрямку, наступальні (штурмові) дії на Бахмутському напрямку, завдають окупаційним військам втрат в живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж всієї лінії фронту.

Протягом доби авіація Сил оборони завдала 13 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника.

Підрозділами ракетних військ уражено зенітно-ракетний комплекс, пункт управління, склад боєприпасів та 16 артилерійських засобах противника.

Звернення Президента України Володимира Зеленського:

"Наприкінці вересня та в першу неділю жовтня – дні різних наших міст.

Нікополь, якому так важко зараз.

Хмельницький.

Ізмаїл та Кременчук.

Звільнена від окупантів Снігурівка.

Белз – одне з найдавніших наших міст.

А ще Глобине, Кодима, Іллінці, Верхньодніпровськ, Березівка, Біляївка, Роздільна, Южне, Іршава, Болехів, Буськ, Жашків, Новодністровськ, Мостиська, Бершадь.

Наші, українські Довжанськ, Гола Пристань, Скадовськ, які обовʼязково звільнимо.

Україна велика, різноманітна. Тисячі історичних поворотів і мільйони людських доль відображені в наших містах. Але всі ми в Україні єдині в одному: у тому, як ми цінуємо свободу. У тому, як ми маємо свободу захистити.

Я дякую всім, хто оберігає наші міста і села! І всім, хто щодня крок за кроком рухається вперед, щоб повернути волю та безпеку всій нашій державі.

Хай скоріше настане час, коли кожне українське місто й село зможе в мирі та спокої, у гарантованій українській свободі відзначити свій день".

Віримо у Збройні Сили України! Разом Ми – сила! Слава Україні!