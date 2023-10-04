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До вашої уваги інформація щодо російського вторгнення в Україну за підсумками 3 жовтня 2023 року.

Завершилася 587 доба героїчного протистояння Українського народу російському повномасштабному воєнному вторгненню.

Втрати ворога:

Серед новин:

Пентагон попередив Конгрес США про те, що у нього закінчуються кошти для заміни озброєнь, відправлених в Україну, і він уже був змушений уповільнити поповнення запасів деяких військ, — Associated Press.

СБУ нейтралізувала одну із найбільших агентурних мереж рф за час війни: на Миколаївщині затримано 13 інформаторів

Фінляндія готує для України новий пакет військової допомоги. Це вже 19й пакет з початку повномасштабного вторгнення.

Міноборони збільшило доплати для військових:

1. Ракетники, артилеристи, та ППО поза районом бойових дій — ₴100,000;

2. Розмінувальники — ₴100,000;

3. Командири штабів — ₴50,000;

4. Розмінувальники за межами бойових дій — ₴30,000.

Французька компанія Turgis & Gaillard підписала контракт з українським підприємством "Антонов" про спільне виробництво зменшеної та дешевшої версії БпЛА Aarok MALE, — La Tribune.

Україна тримає запаси трансформаторів за кордоном, очікуючи на можливі обстріли, — The Economist.

Європарламент підтримав резолюцію щодо перегляду бюджету ЄС на 2021-2027 роки, включаючи створення Українського фонду на €50 млрд.

Польський концерн «PGZ» займатиметься модернізацією українських танків PT-91 і Т-72, — PAP.

Усі три ключові чорноморські порти України відновили приймання суден, — Bloomberg.

Україна та ЄС проведуть наступне засідання Ради асоціації у грудні, — прем’єр-міністр.

Палата представників США відправила у відставку спікера Маккарті. Він був звинувачений в нібито укладанні таємної угоди з Байденом щодо підтримки України, яка має бути ухвалена після голосування за проміжний бюджет на 45 днів.

Щодо дій ворога на окремих напрямках:

Противник і надалі ігнорує закони та звичаї війни, використовує тактику терору, здійснює обстріли як військових, так і цивільних об’єктів.

Протягом доби відбулось 26 бойових зіткнень. Також, російська федерація завдала чергового удару по Україні, застосувавши крилату ракету «Іскандер-К» та 31 ударний БпЛА типу “Shahed-136/131”. Протиповітряною обороною знищено крилату ракету «Іскандер-К» та 29 ворожих “шахедів”. Загалом ворог завдав 3 ракетних та 80 авіаційних ударів, здійснив 28 обстрілів з реактивних систем залпового вогню позицій наших військ та населених пунктів. Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали приватні житлові будинки та інша цивільна інфраструктура.

Оперативна обстановка на сході та півдні України залишається складною.

На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін. Ознак формування наступальних угруповань не виявлено. Визначені підрозділи зс білорусі виконують завдання у прикордонних з Україною районах.

На Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, продовжує обстріли населених пунктів з території рф, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону України. Артилерійських та мінометних обстрілів ворога зазнали понад 25 населених пунктів, серед них Карповичі, Блешня, Єліне Чернігівської області; Хотінь, Яструбине, Володимирівка, Новодмитрівка, Сумської області; Уди, Козача Лопань, Івашки, Гатище Харківської області.

На Куп’янському напрямку противник завдав авіаційних ударів біля Петропавлівки, Сенькового, Синьківки Харківської області. Артилерійських та мінометних обстрілів противника зазнали понад 10 населених пунктів, зокрема, Дворічна, Синьківка, Кучерівка, Берестове, Петропавлівка Харківської області.

На Лиманському напрямку Сили оборони відбили близько 10 атак ворога в районі Макіївки Луганської області. Противник завдав авіаційних ударів неподалік Новоселівського Луганської області, Нового, Колодязів, Ямполівки, Ставків, Веселого, Спірного Донецької області. Від артилерійських та мінометних обстрілів постраждали понад 10 населених пунктів, серед них Макіївка, Невське, Білогорівка Луганської області та Новосадове, Торське, Верхньокам'янське, Спірне, Роздолівка Донецької області.

На Бахмутському напрямку противник безуспішно намагався відновити втрачене положення в районі Андріївки Донецької області. Завдав авіаційних ударів біля населених пунктів Богданівка, Костянтинівка, Кліщіївка, Андріївка та Олександро-Шультине, Катеринівка Донецької області. Під артилерійським та мінометним вогнем опинилися близько 15 населених пунктів, зокрема, Біла Гора, Іванівське, Кліщіївка, Нью-Йорк Донецької області.

На Авдіївському напрямку Сили оборони відбили всі атаки ворога в районі Первомайського Донецької області. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали понад 10 населених пунктів, серед них Степове, Авдіївка, Карлівка, Новокалинове, Первомайське Донецької області.

На Мар’їнському напрямку протягом доби Сили оборони успішно відбили 10 атак в районі Мар’їнки Донецької області та атаку ворога в районі Красногорівки Донецької області. Противник завдав авіаційних ударів неподалік Мар'їнки та Новомихайлівки Донецької області. Під вогнем окупантів перебувало близько 10 населених пунктів, зокрема, Георгіївка, Катеринівка, Мар’їнка, Побєда Донецької області.

На Шахтарському напрямку окупанти завдали авіаційних ударів в районах населених пунктів Водяне, Урожайне, Шахтарське Донецької області. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали Вугледар, Новоукраїнка, Урожайне, Старомайорське Донецької області.

На Запорізькому напрямку окупанти завдали авіаційних ударів в районах населених пунктів Новодарівка, Роботине, Старомайорське Запорізької області. Обстріляли з артилерії та мінометів понад 25 населених пунктів, зокрема, Левадне, Гуляйполе, Мала Токмачка, Лобкове, Роботине, П'ятихатки, Оріхів Запорізької області.

На Херсонському напрямку противник завдав авіаційних ударів в районах населених пунктів Антонівка та Ольгівка Херсонської області. Ворожих артилерійських та мінометних обстрілів зазнали понад 10 населених пунктів, серед яких Антонівка, Чорнобаївка, Зміївка Херсонської області та місто Херсон, Дмитрівка Миколаївської області.

Водночас, Сили оборони України продовжують наступальну операцію на Мелітопольському напрямку, наступальні (штурмові) дії на Бахмутському напрямку, завдають окупаційним військам втрат в живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж всієї лінії фронту.

Протягом доби авіація Сил оборони завдала 13 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки та 4 — по зенітно-ракетним комплексам противника.

Підрозділи ракетних військ уразили 3 райони зосередження особового складу, озброєння та військової техніки та 20 артилерійських засобах противника.

Звернення Президента України Володимира Зеленського:

"Харків та область.

Цілий день – робота в регіоні. Відвідав наші бойові бригади, поспілкувався з воїнами, комбатами, комбригами.

Заслухав доповідь генерала Сирського, також очільника обласної Служби безпеки України, Національної поліції – ґрунтовні доповіді щодо захисту Харківського регіону.

Обговорили з відповідними посадовцями – голова області, міста, міністр енергетики, голова «Укренерго», голова «Нафтогазу» та інші – захист від російських обстрілів, енергозабезпечення міст і сіл Харківщини, захист енергооб’єктів, відновлення будинків, соціальної сфери, гуманітарне розмінування.

Надзвичайно важливо, що Харків попри все не просто тримається, а допомагає тримати міцним увесь наш Схід. Горде й світле місто, яке завжди буде містом сили для України і для всієї Європи.

На нарадах були й доручення: щодо підготовки до опалювального сезону, і щодо відбудови, і щодо фізичного захисту енергооб’єктів від російських ударів. Все треба виконати, по деяких речах – значно прискоритися. Завтра я очікую детального звіту по проєктах відновлення від урядовців. Окремі доручення – військовим".

Віримо у Збройні Сили України! Разом Ми – сила! Слава Україні!