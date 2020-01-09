Англия

Главные трансферные цели "горожан" — это игроки обороны.

Как сообщает The Telegraph, руководство Манчестер Сити в этому году намерено подписать минимум двоих игроков на позиции левого и центрального защитников.

Кроме того, также будет проделана работа для того, чтобы заменить уходящего Давида Сильву, а также Лероя Сане, если он все же переберется в мюнхенскую Баварию.

Сообщается, что наиболее предпочитаемыми вариантами на позиции центрального защитника являются Пау Торрес из Вильярреала и Рубен Диаш из Бенфики. Место левого защитника, на котором выступает украинец Александр Зинченко, может усилить Бен Чиллуэл.

Кроме того, Гвардиола настоял, чтобы Сити не подписывал новых игроков в нынешнее трансферное окно из-за переизбытка не доморощенных игроков.

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