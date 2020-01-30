Англия

Ливерпуль проводит образцовый сезон, в течение которого может обновить несколько рекордов чемпионата Англии.

Ливерпуль семимильными шагами мчится к своему первому чемпионству в английской Премьер-лиге за последние 30 лет, если не больше. Подопечные Юргена Клоппа после 24-х туров уверенно и единолично занимают первую строчку в турнирной таблице, не проиграв в текущем сезоне пока ни одного поединка.

Пока Манчестер Юнайтед является единственной командой, которая смогла отобрать у мерсисайдского клуба очки, сыграв осенью на стадионе Олд Траффорд вничью (1:1). В остальных матчах Ливерпуль добыл победные результаты. Трудно поспорить с тем, что нынешняя кампания может стать рекордной для Ливерпуля, однако какие достижения могут превзойти или повторить "красные"?

РЕКОРД ПО НАИМЕНЬШЕМУ КОЛИЧЕСТВУ ПРОПУЩЕННЫХ ГОЛОВ И НАИБОЛЬШЕМУ КОЛИЧЕСТВУ ЗАБИТЫХ

Текущий рекорд: 15 пропущенных голов (Челси, 2004/05), 106 забитых голов (Манчестер Сити (2017/18)

Выражение "припарковать автобус" стало едва не синонимом для стиля игры Жозе Моуриньо. Первый сезон португальского специалиста в АПЛ создал ему репутацию тренера, который проповедует строгий оборонительный футбол. Челси Жозе пропустил всего 15 голов в кампании-2004/05 — удивительный рекорд, превзошедший, казалось бы, невероятное достижение Арсенала в 1991 году (19 пропущенных мячей).

Совершенная противоположность Моуриньо — Хосеп Гвардиола и его Манчестер Сити в сезоне-2017/18. Тогда горожане забили 106 мячей. Для любителей статистики, команда испанского коуча поражала ворота соперника в среднем 2,7 раз за один матч.

Ливерпуль забил 56 голов и пропустил 15 с начала кампании. Конечно, побить 15-летний рекорд Челси у команды Клоппа уже не получится, но, учитывая невероятную игру Вирджила ван Дейка, вполне возможно его повторить. Если реально смотреть на вещи, то до окончания сезона АПЛ еще довольно далеко, а поэтому надеяться, что Ливерпуль не пропустит хотя бы один гол — крайне опрометчиво.

Более реально обстоят дела с достижением Манчестер Сити по забитым голам. Сейчас "красные" поражают ворота соперника в среднем 2,3 раза за игру и, если улучшить свою результативность в ближайших поединках, то рекорд "горожан" может перейти в руки Ливерпуля.

КОЛИЧЕСТВО ПОБЕД ПОДРЯД В АПЛ

Текущий рекорд: 18 (Манчестер Сити, 2017)

Манчестер Сити побил рекорд Челси по количеству побед подряд, продемонстрировав серию из 18 выигрышей в 2017 году. Одно из самых любимых достижений Хосепа Гвардиолы, ведь он становился рекордсменом по этому показателю не только в АПЛ, но и в Ла Лиге, а также в Бундеслиге.

Одолев Вест Хэм в матче 24-го тура (2:0), Ливерпуль записал на свой счет 15-ю победу подряд. Если мерсисайдцы добудут по три очка в следующих четырех матчах, то они превзойдут Манчестер Сити по количеству побед подряд в чемпионате Англии. Для этого "красные" должны еще раз одолеть Вест Хэм, а также победить Саутгемптон, Норвич и Уотфорд.

РЕКОРД ПО КОЛИЧЕСТВУ АССИСТОВ ЗА ОДИН СЕЗОН

Текущий рекорд: 20 (Тьерри Анри, 2002-03)

Трент Александер-Арнольд благодаря своей усердной работе пробился в основной состав Ливерпуля, зарекомендовав себя в качестве лучшего правого защитника мерсисайдского клуба на данный момент. Англичанин является одним из основных источников креативности в команде. В текущем сезоне он отдал уже десять результативных передач в рамках английской Премьер-лиги.

Тренту предстоит пройти долгий путь, чтобы побить 17-летний рекорд Тьерри Анри по показателю ассистов, но у него также есть конкуренция. Полузащитник Манчестер Сити Кевин Де Брюйне проводит этот сезон в великолепной форме, и на его счету уже 15 результативных передач, поэтому именно бельгиец ближе к обновлению этого рекорда.

РЕКОРД ПО КОЛИЧЕСТВУ НАБРАННЫХ ОЧКОВ

Текущий рекорд: 100 (Манчестер Сити, 2017/18)

Конкуренция между Манчестер Сити и Ливерпулем в последние годы набрала большой ход. Борьба за чемпионство в прошлом сезоне и спорные решения судей в пользу каждой из команд говорят о том, что фанаты "красных" определенно хотели бы, чтобы их клуб побил именно этот рекорд "горожан".

Ливерпуль набирает в среднем 2,9 очка за игру — невероятный результат. Максимум, который мерсисайдцы все еще могут накопить, составляет 112 пунктов, поэтому команде Клоппа придется терять очки как минимум в четырех матчах, чтобы не достичь трехзначной отметки. Обновление рекорда кажется неизбежным прямо сейчас, не говоря уже о достижении самой отметки в 100 пунктов.

РЕКОРД ПО ДОСРОЧНОМУ ЗАВОЕВАНИЮ ЧЕМПИОНСТВА

Текущий рекорд: 14 апреля, 2001 год (Манчестер Юнайтед, 2000/01)

Ливерпуль отстает от второго места на целых 19 очков, а подобный отрыв является лучшим в истории английской Премьер-лиги, когда команда досрочно становилась чемпионом.

Примечательно, что Манчестер Сити мог побить рекорд Манчестер Юнайтед, однако в 2018 году те же "красные дьяволы" победили своего принципиального соперника, отложив их триумф на целую неделю.

"Красные" вполне вероятно могут превзойти это достижение, однако оценивать ситуацию наверняка пока рано. Все будет зависеть от того, как продолжит выступать Ман Сити. Учитывая периодическую потерю очков от "горожан", Ливерпулю будет вполне по силам стать чемпионом раньше 14-го апреля.

ПОБЕДА ВО ВСЕХ ВОЗМОЖНЫХ ТУРНИРАХ

Текущий рекорд: 3

Стоит заранее извиниться перед болельщиками Манчестер Сити, но Суперкубок Англии является больше красивой и блестящей тарелкой, чем трофеем. После сезона-2018/19 фанаты "горожан" часто говорят о том, что их команда завоевала четыре титула за сезон, однако максимальное количество выигранных турниров английским клубом — три.

Победив в Лиге чемпионов в 2008 году, Манчестер Юнайтед выиграл клубный чемпионат мира в следующем сезоне, поэтому на их счету три трофея в кампании-2008/09, включая Кубок английской лиги и АПЛ.

Ливерпуль, конечно же, также является обладателем этого рекорда, подняв над головой Кубок УЕФА, Кубок Англии и Кубок Лиги в сезоне-2000/01. Сейчас "красные" уже выиграли КЧМ, приближаются к победе в чемпионате Англии, а также продолжают участвовать в Кубке Англии и Лиге чемпионов. Возможно, Юрген Клопп и станет тем тренером, который выиграет четыре главных трофея впервые в истории английского футбола.

ПЕРВЫЙ ТРЕНЕР ИЗ ГЕРМАНИИ ВЫИГРАЕТ ГЛАВНЫЙ ТРОФЕЙ АНГЛИИ

Текущий рекорд: -

При всей тактической гениальности, безжалостной эффективности и превосходства в техническом плане, в истории еще не было тренера из Германии, который выиграл хотя бы один трофей английской Премьер-лиги, Кубок Англии или Кубок английской лиги.

Родившийся в Штутгарте Юрген Клопп может стать первым в своей стране, поднявшим титул чемпиона Англии. Примечательно, что немецкий специалист не один такой в своей команде. Например, Садио Мане может стать первым сенегальским игроком, выигравшим английскую Премьер-лигу, Наби Кейта — первым из Гвинеи, Деян Ловрен — первым из Хорватии и Мохамед Салах — первым из Египта.

СЕРИЯ БЕЗ ПОРАЖЕНИЙ В АПЛ

Текущий рекорд: 49 (Арсенал, 2003-04)

Похоже, что в начале каждого сезона мы говорим постоянно только об одном — способна ли какая-либо нынешняя команда пройти весь сезон без поражений. Этот год ничем не отличается, но Ливерпуль действительно имеет большие шансы опередить "Непобедимый" Арсенал.



Обыграв Вест Хэм, "красные" должны не проигрывать еще восемь матчей, чтобы сравнятся с коронным достижением Арсена Венгера. Однако, в 32-м туре Ливерпуль отправится в Манчестер, где снова сыграет с командой Хосепа Гвардиолы. Вероятно, Ман Сити сейчас единственная команда в Англии, которая может сохранить рекорд Арсенала.

РЕКОРДНАЯ СУММА ТРАНСФЕРА

Текущий рекорд: 222 млн евро (Неймар, ПСЖ)

Хорошо, хорошо, сказать наверняка мы ничего не может по этому поводу. Учитывая слухи, которые просто так не утихнут, Килиан Мбаппе может этим летом перебраться на Энфилд (это можно считать, как текущий сезон?). Французский форвард, конечно же, не уйдет из ПСЖ за меньшую сумму, чем Неймар в 2017 году.