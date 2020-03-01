Англия

Football.ua анонсирует финал Кубка английской лиги между "львами" и "горожанами".

Манчестер Сити постарается выиграть свой первый трофей в сезоне, а Астон Вилла – первый Кубок лиги за 24 года.

Астон Вилла – Манчестер Сити

1 марта, 18:30, стадион Уэмбли, Лондон. Арбитр встречи – Ли Мейсон

Прямая трансляция на канале Setanta Sports.

Астон Вилла вышла в финал турнира, обыграв по сумме двух встреч Лестер, а Манчестер Сити благодаря тому, что оказался сильнее Манчестер Юнайтед в дерби. Кроме того "вилланы", начиная с 1/32 финала, прошли Крю Александру, Брайтон, Вулверхэмптон и ослабленный состав Ливерпуля. Что касается Манчестер Сити, то "горожане" разобрались с Престоном, Саутгемптоном и Оксфордом.

Конечно, Астон Вилла была бы рада выиграть Кубок английской лиги, но главной задачей на сезон для клуба является все же сохранение прописки в Премьер-лиге. А в чемпионате, будем откровенны, дела у коллектива Дина Смита идут не лучшим образом: клуб находится в районе зоны вылета и ничего другого не светит, как бороться за сохранение прописки в АПЛ до конца сезона.

Что касается Манчестер Сити, то коллектив Пепа Гвардиолы должен подходить к этой встрече в хорошем настроении: "горожане" обыграли мадридский Реал в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов на выезде. Теперь у Сити хорошие шансы на проход в следующий раунд. По-прежнему на слуху информация, что манчестерский клуб в следующих двух сезонах не будет играть в главном еврокубковом турнире. Таким образом, учитывая то, что Ливерпуль ушел далеко в АПЛ, приоритет для Манчестер Сити на этот сезон – победа в Лиге чемпионов.

Можно не сомневаться, что оба клуба будут бороться за победу до последней минуты матча. На кону финал и трофей, как-никак.

По версии букмекеров, Манчестер сити – однозначный фаворит финала: победа "горожан" оценивается коэффициентом 1,15, а победа "виллан" – 20,0. За ничью в основное время предлагается показатель 8,90.

Ориентировочные составы:

Не сыграют: Стир, Хитон, Уэсли, Макгинн, Дринкуотер – Ляпорт, Сане

Под вопросом: Эль-Гази, Дэвис — …

Интересные факты:

- Астон Вилла – первый обладатель Кубка английской лиги – случилось это в 1961 году.

- Манчестер Сити – последний обладатель Кубка лиги (в 2018 и 2019 году – дважды подряд).

Тренеры говорят:

Дин Смит (Астон Вилла): "Я использовал Джона Терри в качестве примера для игроков. Я говорил, сколько это значило для него. Люди могут принижать значимость Кубка лиги. Да, он ниже Кубка Англии, но мы пытаемся отобрать его у Манчестер Сити. Сам Терри четко объяснил, почему стоит выйти и выиграть финал и трофей".

Пеп Гвардиола (Манчестер Сити): "Они организованы, и в лице Рейны у них есть голкипер с отличным опытом. Мы сыграли хорошо, когда встречались с ними в гостях. Мы подготовимся к игре тактически и психологически. Это большая возможность достичь чего-то особенного с нашим клубом".