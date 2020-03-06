Англия

Зимний новичок Манчестер Юнайтед Бруну Фернандеш поборется за трофей с другими пятью претендентами.

Английская Премьер-лига огласила список претендентов на звание Лучшего игрока февраля. В нем не нашлось места представителям лидирующих Ливерпуля и Манчестер Сити.

В список вошли:

- Маркос Алонсо (Челси). 2 матча, 3 гола в феврале – победный в ворота Тоттенхэма и дубль в ничьей с Борнмутом (2:2).

- Пьер-Эмерик Обамеянг (Арсенал). 3 игры, 3 гола – Ньюкаслу и дубль в ворота Эвертона (3:2).

- Доминик Калверт-Льюин (Эвертон). 3 матча, 2 гола, 1 ассист. Помог "ирискам" сделать камбэк в игре с Уотфордом (3:2), отметиться голом и ассистом с Кристал Пэлас (3:1), а также забить Арсеналу.

- Мэтт Доэрти (Вулверхэмптон). 3 матча, 1 ассист, 3 игры "на ноль".

- Бруну Фернандеш (Манчестер Юнайтед). 3 матча, 1 гол, 2 ассиста. Португалец записал в свой актив результативную передачу в игре с Челси, а также "гол+пас" с Уотфордом.

- Ник Поуп (Бернли). 4 игры, 3 матча "на ноль".

Начиная с августа, приз лучшему игроку месяца в АПЛ выигрывали Теему Пукки (Норвич), Пьер-Эмерик Обамеянг (Арсенал), Джейми Варди (Лестер), Садио Мане (Ливерпуль), Трент Александер-Арнольд (Ливерпуль) и Серхио Агуэро (Манчестер Сити).

Проголосовать можно на сайте спонсора трофея EA Sports.