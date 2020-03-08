Англия

Форвард МЮ Антони Мартиаль отличился голом в воротах Манчестер Сити.

Манчестер Юнайтед оказался сильнее Манчестер Сити в матче 29-го тура АПЛ.

На 30-й минуте игры голом отличился Антони Мартиаль. Для 24-летнего футболиста это 11-й забитый мяч в текущем розыгрыше Премьер-лиги.

Таким образом, Мартиаль повторил личный рекорд – в сезоне-2015/16 он забил 11 голов за 31 игру.

Отметим, что на счету французского футболиста также три результативные передачи.

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