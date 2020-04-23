Англия

Football.ua рассказывает о самых странных событиях, которые не позволили провести футбольный поединок.

Коронавирус оказал серьезное влияние на каждую сферу человеческой жизни. Из-за китайской хвори розыгрыши национальных соревнований были приостановлены на неопределенный период. Чемпионат Англии не стал исключением. Примечательно, что до этого футбол в Британии останавливался только из-за мировых войн.

Из-за коронавируса АПЛ, Чемпионшип, Лига 1 и Лига 2 ушли на паузу, и пока что непонятно, когда мы снова сможет наблюдать многими любимый английский футбол. Football.ua собрал самые необычные причины, по которым отменяли поединки в Англии.

Затмение в Девоне

В 1999 году произошло солнечное затмение, которое можно было наблюдать в Европе, Азии и Северной Африке. Даты всех солнечных затмений известны на много лет вперед, а потому туристы со всего мира могут спланировать свой маршрут, чтобы точно застать природное явление.

Однако матч Торки Юнайтед против Портсмута 11 августа в рамках первого раунда Кубка Лиги был отменен из-за решения полиции города Девон, так как правоохранители ожидали наплыв туристов и беспокоились о безопасности.

Бомба на Олд Траффорд

В последнем туре сезона-2015/16 Манчестер Юнайтед принимал на своем поле Борнмут, но поединку не было суждено состояться в назначенный срок. Виной тому послужила "посылка", которая осталась в одном из туалетов стадиона, которая была очень похожа на бомбу. Все болельщики были немедленно эвакуированы с Олд Траффорд, а дальше дело было за специалистами.

Как оказалось, на месте была действительно бомба, но учебная. Одна из частных компаний, которая проводила учения на стадионе Манчестер Юнайтед, по случайности забыла пакет. Матч был перенесен на другой день, а "красные дьяволы" компенсировали стоимость билетов своим фанатам, которые не смогли прийти.

Нет ворот — нет футбола

Матч локальной лиги на юго-западе Англии между Тинмутом и Кредитон Юнайтед был перенесен по довольно неожиданной причине. Виной послужил тот факт, что на поле хозяев не успели привезти и установить новые ворота.

Кроме того, провести поединок на поле гостей не вышло из-за того, что там уже было запланировано другое мероприятие. Командам пришлось ждать три дня, когда ворота все-таки будут доставлены, чтобы провести поединок

Сыр важнее футбола

Минноус Фром Туан был вынужден перенести игру Кубка Англии против Чиппенхема после того, как стало понятно, что поединок наложится на местное шоу сыров — одно из главных событий года в том регионе. Минноус Фром Таун понимал, что сможет получить дополнительных людей на трибунах из-за ажиотажа в городе, но все равно было принято решение о переносе.

"Сырное шоу огромное, самое большое событие года в календаре. Многим нашим фанатам нравится ходить на него, включая председателя Джереми Олдермана", — завили в клубе.

Грипп — Миддлсбро 1:0

Пока спорт №1 продолжает попытки сделать камбэк в поединке против коронавируса, стоит вспомнить о несостоявшемся матче Миддлсбро против Блэкберн Роверс в январе 1997 года. Тогда большинство игроков состава "речников" скосил грипп, из-за которого главный тренер команды Брайан Робсон не смог насобирать 16 человек для заявки на игру.

Итог для Миддлсбро оказался не самым удачным. Помимо снятия трех очков, команда также была оштрафована на 50 тысяч фунтов. Примечательно, что для сохранения прописки в элитном дивизионе в том сезоне "речникам" не хватило двух баллов.

Ни Мадонны, ни футбола

В 2009 году стадион Марселя должен был принять концерт Мадонны, но тот не состоялся из-за обрушения стены, которая возводилась для концерта певицы. В результате происшествия погиб один рабочий, а еще шесть – были серьезно травмированы.

Кроме того, Марсель лишился домашней арены на некоторое время должен был проводить поединки первых двух туров против Лилля и Бордо на другом стадионе.

Одна команда в Таллине

Матч между сборными Эстонии и Шотландии в рамках отборочного цикла на чемпионат мира-1998 должен был состояться 9 октября 1996 года на стадионе Кардиорг в Таллине. Шотландцы на тренировке в день перед игрой заметили, что освещение на стадионе недостаточно хорошее и пожаловались в ФИФА. Организация решила перенести поединок с 18:45 на 15:00 по местному времени.

Такое решение не устроило эстонцев, которые потеряли бы на телевизионных продажах. Сборная Эстонии заявила, что не будет выходить на поле раньше 18:45. Шотландцы приехали на матч в назначенное время и разыграли мяч в центре поля, но буквально сразу прозвучал свисток. В итоге, сборная Эстонии не получила техническое поражение из-за того, что не сыграла из-за форс-мажорных обстоятельств. Переигровка состоялась в феврале 1997 года и закончилась со счетом 0:0.

Футбол — не предлог для побега

Матч между Ле Вауксбелет Олд Бойс и Континенталь ХI в 1943 году не состоялся из-за страха нацистов, что военнопленные, которые должны были играть в том поединке, смогут сбежать. В то время Гернси был оккупирован. Ввиду того, что Континенталь XI полностью состоял из пленных солдат, было принято решение об отмене поединка. ВОБ, в свою очередь, представляли местные жители.

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