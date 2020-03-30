Англия

Нападающий стремиться стать лучшим бомбардиром в истории "трех львов".

Нападающий Тоттенхэма Харри Кейн поделился своим мнением относительно гонки за лучшего бомбардира в истории сборной Англии. Ныне 26-летний Кейн занимает шестое место отставая от лидера Уэйна Руни на 21 гол.

"Глядя на нынешний расклад, я буду разочарован, если не побью его. Я уверенный в себе парень. Если я продолжу играть за Англию в течение следующих пяти или десяти лет, то, безусловно, это рекорд, который я хочу побить. Уверен, что если буду оставаться в форме и играть без травм, то смогу побить его", — рассказал форвард в беседе с журналистом Джейми Реднаппом.

№ Бомбардиры Голы Матчи Период выступлений 1 Уэйн Руни 53 120 2003 — 2018 2 Бобби Чарльтон 49 106 1958 — 1970 3 Гари Линекер 48 80 1984 — 1992 4 Джимми Гривз 44 57 1959 — 1967 5 Майкл Оуэн 40 89 1998 — 2008 6 Харри Кейн 32 45 2015 — ... 7 Том Финни 30 76 1946 — 1958 8 Нэт Лофтхаус 30 33 1950 — 1958 9 Алан Ширер 30 63 1992 — 2000 10 Вив Вудворд 29 23 1903 — 1911 11 Фрэнк Лампард 29 106 1999 — 2014

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