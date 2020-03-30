Нападающий стремиться стать лучшим бомбардиром в истории "трех львов".
Харри Кейн, Getty Images
30 марта 2020, 09:26
Нападающий Тоттенхэма Харри Кейн поделился своим мнением относительно гонки за лучшего бомбардира в истории сборной Англии. Ныне 26-летний Кейн занимает шестое место отставая от лидера Уэйна Руни на 21 гол.
"Глядя на нынешний расклад, я буду разочарован, если не побью его. Я уверенный в себе парень. Если я продолжу играть за Англию в течение следующих пяти или десяти лет, то, безусловно, это рекорд, который я хочу побить. Уверен, что если буду оставаться в форме и играть без травм, то смогу побить его", — рассказал форвард в беседе с журналистом Джейми Реднаппом.
|№
|Бомбардиры
|Голы
|Матчи
|Период выступлений
|1
|Уэйн Руни
|53
|120
|2003 — 2018
|2
|Бобби Чарльтон
|49
|106
|1958 — 1970
|3
|Гари Линекер
|48
|80
|1984 — 1992
|4
|Джимми Гривз
|44
|57
|1959 — 1967
|5
|Майкл Оуэн
|40
|89
|1998 — 2008
|6
|Харри Кейн
|32
|45
|2015 — ...
|7
|Том Финни
|30
|76
|1946 — 1958
|8
|Нэт Лофтхаус
|30
|33
|1950 — 1958
|9
|Алан Ширер
|30
|63
|1992 — 2000
|10
|Вив Вудворд
|29
|23
|1903 — 1911
|11
|Фрэнк Лампард
|29
|106
|1999 — 2014
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