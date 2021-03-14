Англия

Football.ua вспоминает игроков, чье прошлое было связано с "горожанами".

После приобретения Манчестер Сити Шейхом Мансуром в 2008 году, "горожане" стали одной из самых доминирующих сил не только в Англии, но и на европейской арене. Серьезные финансовые вложения помогли клубу дорасти до золотых медалей английской Премьер-лиги. Помимо дорогостоящих трансферов, арабский бизнесмен инвестировал 200 миллионов фунтов на строительство Этихад Кампус, одной из основ которого стала современная тренировочная база для подготовки молодежи.

Тем не менее, не каждый перспективный футболист смог пройти через двери академии Манчестер Сити, чтобы стать одним из компонентов успеха в реализации нового проекта манчестерского клуба. Представляем вашему вниманию 14 игроков, которые покинули Этихад до того момента, как они закрепились в другой команде и о них узнала футбольная общественность.

1. Даниэль Старридж

Матчей за Манчестер Сити: 32

Карьерный путь после ухода: Челси, Болтон, Ливерпуль, Вест Бромвич, Трабзонспор

Трофеи: АПЛ (1), Кубок Англии (2), Лига чемпионов (2)

Уйдя из Манчестер Сити в 2009 году, Старридж отправился в Челси, где уже в первом сезоне под руководством Карло Анчелотти выиграл английскую Премьер-лигу. Тогда Даниэль не стал футболистом основного состава, и спустя полтора года он отправился за игровой практикой в Болтон. В аренде английский форвард пробыл всего пять месяцев, после чего вернулся в Челси и в кампании-2011/12 выиграл с "пенсионерами" Кубок Англии и Лигу чемпионов. Тот сезон нападающий определенно может записать в свой актив, поскольку он забил 13 голов в 43 поединках во всех соревнованиях.

В январе 2013 года Старридж перешел в Ливерпуль, где вместе с Луисом Суаресом помог мерсисайдцам неожиданно занять второе место в АПЛ в 2014 году, но окончательно закрепиться на Энфилде форварду помешали травмы.

Не видя Старриджа в своей схеме игры, Юрген Клопп отпустил его в аренду в Вест Бромвич зимой 2018 года. В том сезоне Ливерпуль завоевал долгожданную Лигу чемпионов, а Даниэль также получил свою медаль. Позже англичанин провел некоторое время в Турции, защищая цвета Трабзонспора, но в марте прошлого года клуб разорвал с ним контракт из-за скандала со ставками.

Старридж уже отбыл отстранение от футбола на четыре месяца, однако по-прежнему пребывает в статусе свободного агента.

2. Каспер Шмайхель

Матчей за Манчестер Сити: 10

Карьерный путь после ухода: Ноттс Каунти, Лидс Юнайтед, Лестер Сити

Трофеи: Вторая лига Англии (1), Чемпионшип (1), АПЛ (1)

После пяти аренд в клубы низших дивизионов, Шмайхель ушел из Ман Сити на постоянной основе, присоединился к Ноттс Каунти в 2009 году и помог своей новой команде добиться повышения в классе. Затем голкипера ожидал один сезон в Лидс Юнайтед, а в 2011 году он подписал контракт с Лестером, где и выступает до сих пор.

Именно в составе "лис" Шмайхель зарекомендовал себя в качестве одного из лучших вратарей АПЛ. В кампании-2015/16 он стал одной из ключевых фигур в системе Клаудио Раньери, приняв непосредственное участие в сказочном и сенсационном чемпионстве Лестера.

В 2018 году Шмайхель выступил со сборной Дании на чемпионате мира, которая на стадии 1/8 вылетела по итогам серии пенальти от сборной Хорватии, будущего финалиста того мундиаля.

3. Адам Клейтон

Матчей за Манчестер Сити: -

Карьерный путь после ухода: Лидс Юнайтед, Питерборо, МК Донс, Хаддерсфилд, Мидлсбро, Бирмингем

Трофеи: -

Теперь ключевой полузащитник Бирмингема, Адам Клейтон, был более известен своей экстравагантной бородой, когда играл за Хаддерсфилд. Длинные и перекрашенные в синий цвет волосы на лице делали англичанина, наверное, самым колоритным персонажем Чемпионшипа. Сам Клейтон признавался, что отращивал бороду в целях благотворительности.

4. Денис Суарес

Матчей за Манчестер Сити: 2

Карьерный путь после ухода: Барселона Б, Севилья, Вильярреал, Барселона, Арсенал, Сельта

Трофеи: Лига Европы (1), Ла Лига (1), Кубок Испании (2), Суперкубок Испании (2)

Манчестер Сити переманил Суареса из молодежной команды Сельты в 2011 году. На Этихаде испанец провел два года, после чего вернулся на родину, подписав контракт с Барселоной Б, а в сезоне-2014/15 отправившись в аренду в Севилью.

Несмотря на то, что испанец помог "красно-белым" выиграть Лигу Европы, Барселона продала его Вильярреалу в 2015 году, но включила в сделку пункт о возможном праве выкупа. Спустя всего один год "сине-гранатовые" увидели в Суаресе перспективного полузащитника, поэтому вернули его на Камп Ноу.

Совсем недавно Денис вновь попробовал свои силы на просторах Англии, согласившись на аренду в Арсенал. После весьма неудачной половины сезона в АПЛ, "канониры" не стали активировать пункт о полноценном выкупе полузащитника. Впоследствии Суарес подписал контракт с Сельтой, которая и дала ему первоначальную дорогу в большой футбол.

5. Адриен Рабио

Матчей за Манчестер Сити: -

Карьерный путь после ухода: ПСЖ, Тулуза, Ювентус

Трофеи: Лига 1 (5), Кубок Франции (4), Кубок французской лиги (5), Суперкубок Франции (3), Серия А (1)

Рабио пробыл в академии Ман Сити лишь в течение короткого периода времени в 2008 году, после чего вернулся во Францию и, в конце концов, присоединился к молодежной команде ПСЖ. Выиграв большое количество трофеев в составе парижского гранда, французский хавбек перешел на правах свободного агента в Ювентус летом 2019 года.

На первых порах у Рабио не все получалось в новом клубе, но постепенно он стал чаще появляться в стартовом составе Ювентуса сперва под руководством Маурицио Сарри, а затем — Андреа Пирло. Хотя его связь с Манчестер Сити, возможно, была слишком короткой, но он является одним из тех, кто соответствовал бы нужному профилю игрока в нынешней команде Хосепа Гвардиолы.

6. Рони Лопеш

Матчей за Манчестер Сити: 5

Карьерный путь после ухода: Монако, Лилль, Севилья, Ницца

Трофеи: -

Тогда еще игрок сборной Португалии в возрасте до 19 лет, который занял второе место на молодежном чемпионате Европы-2014, Рони Лопеш, покинул Манчестер Сити в том же году и отправился покорять чемпионат Франции. Сперва португалец выступал на правах аренды за Лилль, а после его контракт выкупил Монако зимой 2016-го.

Впрочем, Лопеш вернулся в Лилль спустя всего полгода в составе монегасков, где играл до лета 2017 года. Прошлым летом португальский вингер перебрался в Севилью, в которой так и не смог закрепиться в качестве основного игрока и вернулся во Францию. Некогда перспективный 25-летний Лопеш сейчас защищает цвета Ниццы.

7. Мартин Самуэльсен

Матчей за Манчестер Сити: -

Карьерный путь после ухода: Вест Хэм, Питерборо, Блэкберн, Бертон, ВВВ-Венло, ФК Хаугесунд, Халл Сити, Ольборг

Трофеи: -

Норвежский плеймейкер провел три года в академии Манчестер Сити, прежде чем переехать в Вест Хэм, с которым он дебютировал в 2015 году в Лиге Европы. Впоследствии он дважды был отправлен в аренду в Питерборо, а также в Блэкберн и Бертон.

Летом 2018 года Самуэльсен решил попробовать свои силы за пределами Великобритании, проведя один сезон в нидерландском ВВВ-Венло, однако и там у полузащитника получилось далеко не все.

После очередной аренды, но уже в норвежский Хаугесунд, Самуэльсен вернулся в Англию, и в январе 2020 года он перешел на полноценной основе в Халл Сити. На данный момент норвежец выступает на правах аренды за Ольборг.

8. Джон Гвидетти

Матчей за Манчестер Сити: 1

Карьерный путь после ухода: Сельта, Алавес, Ганновер

Трофеи: -

Тогда еще совсем юный шведский форвард перешел в Ман Сити во времена руководства командой его соотечественника Свена-Ерана Эриксона. Будучи в системе "горожан" с 2008 года и скитаясь по различным арендам, Гвидетти покинул Этихад на полноценной основе в 2015 году.

Сельта, зная об успешных выступлениях нападающего в Фейеноорде и Селтике, не упустила шанс подписать Гвидетти на правах свободного агента и не прогадала.

До 2018 года швед был ключевым игроком "кельтов", но позже последовала аренда и продажа в Алавес, а в январе прошлого года 28-летний швед отправился во Ганновер, где в 14 матчах второй Бундеслиги сумел отличиться 3 голами и 2 результативными передачами.

9. Лорис Кариус

Матчей за Манчестер Сити: -

Карьерный путь после ухода: Майнц, Ливерпуль, Бешикташ, Унион Берлин

Трофеи: -

Всеми известный вратарь начал играть за команды Манчестер Сити U18 и U21 после того, как в 2009 году скауты "горожан" заприметили его во время матча молодежной сборной Германии против Македонии. Дебютировать за основную команду Ман Сити у немца так и не получилось, поэтому он вернулся на родину и подписал контракт с Майнцем Юргена Клоппа.

Когда немецкий специалист возглавил Ливерпуль, он решился усилить вратарскую линию путем подписания Кариуса. Клопп настойчиво доверял место в основном составе своему соотечественнику вместо Симона Миньоле и, казалось бы, он заставил своих критиков замолчать, но две фатальные ошибки Кариуса в финале Лиги чемпионов-2017/18 перевернули его карьеру с ног на голову.

Ливерпуль после этого потратил 65 миллионов фунтов на Асиссона Беккера, а Лорис Кариус отправился на правах аренды в Бешикташ, где время от времени продолжал "радовать" всех своими курьезными ошибками. Очередная попытка реанимировать карьеру в Унионе пока также не увенчалась успехом, поскольку в берлинском клубе Кариус проиграл конкуренцию за место в старте более опытному Андреасу Луте.

10. Бен Ми

Матчей за Манчестер Сити: 1

Карьерный путь после ухода: Лестер, Бернли

Трофеи: -

Бен Ми, будучи капитаном академии Манчестер Сити, выиграл со своей командой молодежный Кубок Англии в 2008 году. Этот успех побудил его подписать двухлетний контракт с "горожанами" до 2011 года. Затем его пригласили на сборы в США вместе с первой командой Ман Сити летом 2010 года. Роберто Манчини, возглавлявший в то время клуб, заявил, что намерен наигрывать молодежь и предоставлять ей больше возможностей проявить себя.

Проведя две предсезонные игры, Ми дебютировал за первую команду в Кубке Англии против Вест Бромвича в сентябре 2010 года. Тот матч завершился поражением для Манчестер Сити, а молодой защитник был вынужден отправиться за игровой практикой в Лестер, прежде чем перейти в Бернли в 2012 году, где он ныне являет игроком стартового состава.

11. Киран Триппьер

Матчей за Манчестер Сити: -

Карьерный путь после ухода: Барнсли, Бернли, Тоттенхэм, Атлетико

Трофеи: -

В 1999 году Киран Триппьер присоединился к Ман Сити в возрасте девяти лет. После подписания своего первого профессионального контракта с клубом в 2007 году, он продолжил выступать за молодежную команду и выиграл с ней Кубок Англии в том же сезоне. Дебют англичанина за первую команду пришелся на товарищеский матч против Барселоны, после чего последовала двухгодичная аренда в Барнсли.

Успешные выступления Триппьера вызвали сильный интерес у Бернли, который подписал защитника и впоследствии вышел в английскую Премьер-лигу. Одного сезона в высшем дивизионе Англии хватило Триппьеру для того, чтобы заинтересовать Тоттенхэм. Как итог, в 2015 году "шпоры" подписали Кирана, рассматривая его в качестве дублера Кайла Уокера.

С уходом Уокера в Манчестер Сити за 45 миллионов фунтов, Киран Триппьер получил свой шанс в стартовом составе Тоттенхэма. Он также стал ключевым правым защитником сборной Англии на чемпионате мира-2018, где "трем львам" удалось дойти до полуфинала.

Тем не менее, кампания-2018/19 стала для Триппьера последней в составе "шпор". После финала Лиги чемпионов, в котором Тоттенхэм уступил Ливерпулю, английский защитник неожиданно перешел в испанскую Ла Лигу и подписал контракт с мадридским Атлетико.

12. Джейдон Санчо

Матчей за Манчестер Сити: -

Карьерный путь после ухода: Боруссия Дортмунд

Трофеи: Суперкубок Германии (1)

Санчо выступал за многочисленные юниорские команды сборной Англии и смог выиграть чемпионат мира U17 летом 2017 года. Перспективный крайний нападающий впечатлил тренерский штаб академии Манчестер Сити и был одним из немногих, кто рассматривался в качестве будущих игроков первой команды.

Будучи исключенным из заявки на предсезонный сбор "горожан" по причине разногласий по поводу нового контракта, Санчо начал рассматривать варианты дальнейшего продолжения карьеры. С тех пор английский вингер перебрался в дортмундскую Боруссию, взяв себе седьмой номер Усмана Дембеле, который в тот момент совершил многомиллионный транфер в Барселону.

В Бундеслиге Санчо практически сходу покорились сразу несколько достижений. Он стал первым англичанином в истории Боруссии Д, а также самым молодым англичанином, который забил в чемпионате Германии.

Санчо блестяще начал сезон-2018/19, в результате чего с ним был заключен новый четырехлетний контракт. Невероятную форму юный нападающий продолжил демонстрировать и в следующих кампаниях, что не могло не вызвать интерес со стороны других европейских топ-клубов. Пресса постоянно связывает Санчо с Манчестер Юнайтед, которому придется выложить за англичанина примерно 100 миллионов фунтов.

13. Браим Диас

Матчей за Манчестер Сити: 15

Карьерный путь после ухода: Реал Мадрид, Милан

Трофеи: Суперкубок Испании (1), Ла Лига (1)

Диас — один из последних, кто решил, что его пути с Манчестер Сити должны разойтись. В позапрошлом году Браим подписал контракт с мадридским Реалом, а сумма перехода составила 15,5 миллионов фунтов. Контракт 19-летнего игрока истекал в конце сезона 2018/19, поэтому "горожане" явно решили заработать на талантливом испанце, пока это еще было возможно сделать.

С тех пор, как Диас сменил клубную прописку, он 21 раз появился на поле в официальных матчах за "сливочных", в которых забил 2 гола и отдал 3 результативные передачи. Учитывая, что Зинедин Зидан пока не был готов предоставить большое количество игровой практики Браиму, тот отправился на правах аренды в Милан, где довольно часто фигурирует в стартовом составе.

14. Пабло Мари

Матчей за Манчестер Сити: -

Карьерный путь после ухода: Фламенго, Арсенал

Трофеи: Кубок Либертадорес (1), Чемпионат Бразилии Серия А (1), Кубок Англии (1)

Мари перешел в Ман Сити из испанской Химнастики в августе 2016 года, но шансы центрбека пробиться в состав команды, усыпанную звездами, были ничтожно малы.

Как и ожидалось, уроженец Валенсии отправился в три аренды, включая Жирону и НАК Бреда, которые имеют тесное сотрудничество с Сити. Отыграв один сезон за Депортиво, Пабло Мари в 2019 году перебрался на другой континент и стал игроком Фламенго. Вместе с бразильским грандом центральный защитник поднял над головой самый престижный клубный трофей Южной Америки, Кубок Либертадорес, а после вернулся в Европу позапрошлой зимой.

Арсенал, работая над усилением линии защиты, обратил внимание на Мари и арендовал его до конца сезона, а затем и вовсе выкупил его контракт на постоянной основе. В составе "канониров" испанскому центрбеку покорился в прошлой кампании Кубок Англии, а сейчас он нередко задействуется Микелем Артетой в качестве игрока стартового состава.

Другие известные выпускники академии и перспективные игроки Манчестер Сити, которые не упоминались в этом списке:

Шон Райт-Филиппс, Брэдли Райт-Филиппс, Джои Бартон, Стивен Айрленд, Недум Онуоха, Джереми Хелан, Абдул Разак, Мика Ричардс, Дедрик Бойата, Харри Банн и Хосе Анхель Посо.

Никита Евтушенко, Football.ua

В тексте использованы материалы Squawka.