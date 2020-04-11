Англия

Бывший полузащитник Манчестер Юнайтед Пол Скоулз всю карьеру был предан одному клубу.

Одному из лучших полузащитников Манчестер Юнайтед на рубеже XX и XXI веков Полу Скоулзу только раз в карьере предложили сменить клуб.

"Я не могу точно сказать, были ли у Манчестер Юнайтед предложения по поводу меня, о которых я не знаю, – цитирует Скоулза сайт Джанлуки Ди Марцио. – Мне лично предлагали уйти лишь раз. В 2000 году мне позвонили и спросили, не хотел бы я поиграть в Интере. Предложение было интересное, но я, мальчишка из Манчестера, играл в лучшем клубе мира, и ушел бы из Юнайтед только если бы тренер прямо сказал мне, что я ему больше не нужен".

Скоулз выступал за МЮ с 1993-го по 2013 годы (718 матчей во всех турнирах, 155 голов) и выиграл с клубом 11 чемпионских титулов АПЛ, 3 Кубка Англии, 2 Кубка английской лиги, 5 Суперкубков Англии, 2 Лиги чемпионов, Межконтинентальный кубок и Клубный чемпионат мира.

В 2019 году Скоулз возглавил Олдхэм, по продержался на посту тренера чуть больше месяца и был уволен (1 победа, 3 ничьи и 3 поражения).

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