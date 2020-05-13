Англия

Football.ua рассказывает о самых молодых дебютантах нынешних клубов английского чемпионата и их футбольном пути.

Харви Эллиотт вошел в историю английской Премьер-лиги, когда в прошлом сезоне стал самым молодым дебютантом турнира, выйдя на замену в составе Фулхэма в матче против Вулверхэмптона в возрасте 16 лет и 30 дней. Вскоре юный футболист присоединился к Ливерпулю, где должен продолжить прогресс под руководством Юргена Клоппа.

Хотя Фулхэм теперь не выступает в элитном дивизионе, но рекорд по-прежнему принадлежит ему. Кто же является самыми молодыми дебютантами в истории действующих клубов АПЛ и смогли ли они реализовать свой потенциал?

Арсенал: Джек Уилшир

Возраст на момент дебюта в АПЛ: 16 лет и 256 дней

Матчи в АПЛ: 180

Текущий клуб: Вест Хэм

Уилшир стал самым молодым игроком Арсенала в АПЛ в возрасте 16 лет и 256 дней, выйдя на замену в матче с Блэкберном вместо Робина ван Перси в сентябре 2008 года. Рекорд "канониров" по-прежнему принадлежит полузащитнику, но реализовать весь свой потенциал он не смог из-за травм, а сейчас в возрасте 28 лет пытается вернуться на прежний уровень в составе Вест Хэма.

Астон Вилла: Рашиан Хепберн-Мерфи

Возраст на момент дебюта в АПЛ: 16 лет и 176 дней

Матчи в АПЛ: 2

Текущий клуб: Дерби (на правах аренды из Астон Виллы)

Хепберн-Мерфи установил рекорд в Астон Вилле, когда вышел на поле в матче с Сандерлендом в 2015 году в возрасте всего 16 лет и 176 дней. С тех пор он провел лишь еще один матч в АПЛ в футболке "львов". В прошлом сезоне нападающий выступал на правах аренды в Кембридж Юнайтед во Второй лиге, первую половину этого сезона провел в Транмер Роверс, а в январе присоединился к Дерби.

Борнмут: Мэтт Уортингтон

Возраст на момент дебюта в АПЛ: 19 лет и 154 дня

Матчи в АПЛ: 1

Текущий клуб: Йовил Таун

Уортингтон считался большим талантом на Виталити Стэдиум и стал одним из семи игроков, подписавших профессиональные контракты с Борнмутом перед началом сезона-2016/17. Полузащитник дебютировал в составе "вишен" в конце того сезона, выйдя на замену в матче с Лестером. Однако он решил не связывать свое будущее с клубом и в январе 2019-го присоединился к Йовилу.

Брайтон: Аарон Конноли

Возраст на момент дебюта в АПЛ: 19 лет и 216 дней

Матчи в АПЛ: 17

Текущий клуб: Брайтон

Конноли является выпускником академии Брайтона и получил возможность дебютировать в составе первой команды, выйдя на замену в матче с Ман Сити (0:4) в августе минувшего года. Спустя месяц форвард впервые вышел в старте в матче с Тоттенхэмом, оформил дубль и помог "чайкам" победить со счетом 3:0.

Бернли: Эйден О'Нилл

Возраст на момент дебюта в АПЛ: 18 лет и 47 дней

Матчи в АПЛ: 3

Текущий клуб: Брисбен Роар (на правах аренды из Бернли)

О'Нилл дебютировал в АПЛ в 2016 году в победном для Бернли матче с Ливерпулем (2:0). Но с тех пор австралиец выступает по арендам: сначала в Олдхэм Атлетик, затем во Флитвуд Таун, а в прошлом сезоне играл в Сентрал-Коуст Маринерс в Австралии.

Сейчас хавбек продолжает выступать в Австралии, защищая цвета Брисбен Роар, где под руководством Робби Фаулера провел уже 17 поединков.

Челси: Джоди Моррис

Возраст на момент дебюта в АПЛ: 17 лет и 43 дня

Матчи в АПЛ: 136

Текущий статус: завершил карьеру

Моррис прошел через академию Челси вместе со своим хорошим другом Джоном Терри, и он по-прежнему остается самым молодым дебютантом в истории клуба, сыграв в матче с Миддлсбро в 1996 году.

Полузащитник провел 124 матча в составе Челси, а позже выступал в составе таких клубов, как Лидс, Ротерхэм, Миллуолл, Сент-Джонстон и Бристоль Сити. Сейчас Моррис вновь работает в своем любимом Челси в качестве ассистента Фрэнка Лампарда.

Кристал Пэлас: Джордж Нда

Возраст на момент дебюта в АПЛ: 17 лет и 340 дней

Матчи в АПЛ: 28

Текущий статус: завершил карьеру

Нда был габаритным форвардом и дебютировал в составе Кристал Пэлас в АПЛ выездном матче с Ливерпулем в ноябре 1992 года, который завершил поражением со счетом 0:5 для команды. Нигериец также выступал в составе таких английских клубов, как Борнмут, Суиндон, Джиллингем и Вулверхэмптон.

Эвертон: Жозе Бакстер

Возраст на момент дебюта в АПЛ: 16 лет и 191 день

Матчи в АПЛ: 7

Текущий клуб: Мемфис 901

Бакстер дебютировал в АПЛ в августе 2008-го в домашнем матче с Блэкберном. Он вышел в стартовом составе в следующем поединка Эвертона, что также позволило ему установить рекорд и по этому показателю. Однако закрепиться в составе команды атакующему хавбеку не удалось, и он выступал в Олдхэме, Шеффилд Юнайтед и Плимут Аргайл. Сейчас англичанин защищает цвета американского клуба Мемфис 901.

Лестер: Эмиль Хески

Возраст на момент дебюта в АПЛ: 17 лет и 55 дней

Матчи в АПЛ: 516

Текущий статус: завершил карьеру

Хески дебютировал в составе Лестера в матче с КПР в 1995 году. Он забил 33 гола за "лис" в элитном английском дивизионе, а после выступал в Ливерпуле, Бирмингеме, Уигане и Астон Вилле. Позже он играл в составе австралийского Ньюкасл Джетс, а затем вернулся в Англию, где в 33 матчах за Болтон забил 2 гола.

Ливерпуль: Джек Робинсон

Возраст на момент дебюта в АПЛ: 16 лет и 250 дней

Матчи в АПЛ: 3

Текущий клуб: Шеффилд Юнайтед

Робинсон дебютировал в составе Ливерпуля в выездном матче с Халл Сити в 2010 году, но так и не смог выйти на высокий уровень в карьере и отдавался в аренды в Вулверхэмптон и Блэкпул. Сейчас 26-летний левый защитник вернулся в АПЛ с Шеффилд Юнайтед, после того как провел некоторое время в КПР и Ноттингем Форест.

Манчестер Сити: Майка Ричардс

Возраст на момент дебюта в АПЛ: 17 лет и 119 дней

Матчи в АПЛ: 204

Текущий статус: завершил карьеру

Майка Ричардс привлек внимание сразу общественности сразу после перехода в Ман Сити, поскольку обладал всеми антропометрическими данными, чтобы стать надежным защитником. Он дебютировал в футболке "горожан" в октябре 2005-го в выездном матче с Арсеналом.

Ричардс провел в Сити 10 лет, уходя в аренду в Фиорентину в сезоне-2014/15, а летом 2015-го присоединился к Астон Вилле. В конце прошлого сезона по истечении контракта с Виллой он повесил бутсы на гвоздь и с тех пор работает в качестве телеэксперта.

Манчестер Юнайтед: Эйнджел Гомес

Возраст на момент дебюта в АПЛ: 16 лет и 263 дня

Матчи в АПЛ: 5

Текущий клуб: Манчестер Юнайтед

В матче последнего тура сезона-2016/17 Жозе Моуриньо предоставил возможность дебютировать в АПЛ ряду молодых игроков, самым талантливым из которых считался Эйнджел Гомес. Он стал первым игроком, родившимся после 2000 года, который вышел на поле в рамках Премьер-лиги, заменив Уэйна Руни во втором тайме матча с Кристал Пэлас.

Ньюкасл: Адам Армстронг

Возраст на момент дебюта в АПЛ: 17 лет и 35 дней

Матчи в АПЛ: 15

Текущий клуб: Блэкберн

Армстронг считался большим талантом в юности и дебютировал в АПЛ в составе родного Ньюкасла в марте 2014-го. Однако закрепиться в составе "сорок" нападающему так и не удалось, и летом 2018-го он перебрался в Блэкберн.

Норвич: Даррен Иди

Возраст на момент дебюта в АПЛ: 18 лет и 100 дней

Матчи в АПЛ: 81

Текущий статус: завершил карьеру

Иди был талантливым молодым игроком, когда пробился в первую команду на Карроу Роуд. Он дебютировал в составе Норвича в матче с КПР в возрасте 18 лет и 100 дней. Реализовать весь свой потенциал полузащитнику помешали травмы, но свое место в зале славы "канареек" он заработал.

Шеффилд Юнайтед: Ники Лоу

Возраст на момент дебюта в АПЛ: 18 лет и 219 дней

Матчи в АПЛ: 4

Текущий клуб: Эксетер Сити

Лоу стал самым молодым дебютантом Шеффилд Юнайтед в АПЛ в 2006 году, когда вышел на замену в матче с Ньюкаслом. Полузащитник выступал в нескольких клубах после ухода с Брамалл Лейн, включая Рейнджерс и Брэдфорд Сити. Сейчас он защищает цвета Эксетер Сити из второго английского дивизиона.

Саутгемптон: Люк Шоу

Возраст на момент дебюта в АПЛ: 17 лет и 116 дней

Матчи в АПЛ: 150

Текущий клуб: Манчестер Юнайтед

Шоу заявил о себе в 2012 году, когда дебютировал в АПЛ в составе Саутгемптона. Он считался огромным талантом и заслужил свой переход в Манчестер Юнайтед. Но проблемы со здоровьем приостановили его рост как игрока, хотя у него по-прежнему остается большой потенциал.

Тоттенхэм: Стивен Карр

Возраст на момент дебюта в АПЛ: 17 лет и 28 дней

Матчи в АПЛ: 377

Текущий статус: завершил карьеру

Карр дебютировал в составе Тоттенхэма в 1993 году в матче с Ипсвичем и в итоге провел 226 матче в составе "шпор" на позиции правого защитника.

Он также выступал в Ньюкасле и Бирмингеме, а завершил карьеру в 2013 году.

Уотфорд: Дион Перейра

Возраст на момент дебюта в АПЛ: 18 лет и 42 дня

Матчи в АПЛ: 2

Текущий статус: без клуба

Выпускник академии "шершней" дебютировал в АПЛ в мае 2017 года в конце матча с Лестером. Вингер провел еще один матч в составе Уотфорда в АПЛ, а после перешел в клуб МЛС Атланта Юнайтед. Сейчас молодой англичанин находится без клуба, поскольку его контракт с Атлантой подошел к концу в декабре минувшего года.

Вест Хэм: Рис Оксфорд

Возраст на момент дебюта в АПЛ: 16 лет и 236 дней

Матчи в АПЛ: 8

Текущий клуб: Аугсбург

Оксфорд провел несколько матчей в составе Вест Хэма и показывал неплохую игру в центре защиты как для своего возраста. Он по-прежнему может вырасти в хорошего центрбека, но не получает достаточного количества игрового времени в Аугсбурге, куда перешел прошлым летом после первоначальной аренды.

Вулверхэмптон: Энтони Форд

Возраст на момент дебюта в АПЛ: 18 лет и 10 дней

Матчи в АПЛ: 6

Текущий клуб: Оксфорд Юнайтед

Форд прошел через академию Вулверхэмптона и дебютировал в АПЛ в матче с Челси в ноябре 2011 года. В сезоне-2011/12 он провел еще пять поединков и вылетел с командой из элитного дивизиона. Ирландский вингер в итоге перешел в Уолссол, а после периода в Ротерхэме перебрался в Оксфорд.

По материалам Squawka

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