Англия

Football.ua анонсирует матч 30-го тура чемпионата Англии между Тоттенхэмом и Манчестер Юнайтед.

В пятницу поклонники английской Премьер-лиги смогут увидеть противостояние команд Оле-Гуннара Солскьяера и Жозе Моуриньо.

Тоттенхэм — Манчестер Юнайтед

19 июня, 22:15, стадион Тоттенхэм Хотспур, Лондон. Арбитр встречи — Джонатан Мосс

Прямая трансляция на канале Setanta Sports.

Тоттенхэм и Манчестер Юнайтед возобновляют свой сезон в Премьер-лиге очным противостоянием на поле лондонской команды.

В оставшейся части кампании оба коллектива будут вести ожесточенную борьбу за путевку в Лигу чемпионов, которую, вполне вероятно, получит даже занявшая пятое место команда. И в то время как "красные дьяволы" занимают на данный момент как раз пятую позицию, отставая при этом от четвертой строчки на три очка, "шпоры" находятся в менее выгодном положении — четыре очка до пятого места и семь — до четвертого.

В случае Манчестер Юнайтед на трехмесячную паузу, связанную с пандемией коронавируса, можно посмотреть с двух сторон. С одной, перед приостановкой сезона команда Оле-Гуннара Солскьяера находилась в отличной форме и не знала поражений в последних 11 матчах, обыграв при этом Манчестер Сити. С другой, в строй вернулся лучший бомбардир команды Маркус Рашфорд, а также полузащитник Поль Погба, который способен сыграть ключевую роль в остатке сезона.

А вот Тоттенхэму пауза наверняка пошла лишь на пользу. У команды Жозе Моуриньо не только появился шанс отдохнуть и собраться с силами после шести матчей без побед, но кроме того теперь в распоряжении португальца снова находится главная ударная сила "шпор" в лице Харри Кейна и Сон Хын Мина. Тем не менее, в матче против своей бывшей команды Моуриньо не сможет рассчитывать на дисквалифицированного Деле Алли.

В матче первого круга победу на своем поле одержал Манчестер Юнайтед — 2:1.

Ориентировочные составы:

Не сыграют: Танганга, Парротт, Алли (дисквалификация) — ...

Под вопросом: Ло Чельсо, Сон Хын Мин — Джонс.

Интересные факты:

Манчестер Юнайтед выиграл последние три матча против Тоттенхэма во всех турнирах.

"Шпоры" забивают как минимум два гола в последних трех домашних встречах в Премьер-лиге.

В последних пяти встречах Манчестер Юнайтед не проигрывал в рамках АПЛ.

Тренеры говорят:

Жозе Моуриньо (Тоттенхэм): "Мы должны адаптироваться к этой новой реальности, что мы и пытались сделать все это время. Мы должны думать лишь о том, сколько очков мы можем завоевать и за какие позиции бороться. С фанатами или без фанатов, очки добываются на поле".

Оле-Гуннар Солскьяер (Манчестер Юнайтед): "Сейчас пора начинать добиваться результатов. Мы можем целыми днями говорить о потенциале, но нам нужны результаты. Но я вижу в этой команде очень обнадеживающие признаки, и теперь, когда все более или менее в форме и снова тренируются каждый день, мы видим весь потенциал этой группы".