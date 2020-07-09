Англия

Football.ua вместе с партнером проекта Carlsberg подводит итог матча 34-го тура английской Премьер-лиги между Брайтоном и Ливерпулем.

В рамках 34-го тура АПЛ Брайтон принимал Ливерпуль. У уже обеспечивших себе чемпионство "красных" уже нет особой турнирной мотивации, поэтому Юрген Клопп продолжил свои эксперименты с ротацией состава. На сей раз немецкий специалист позволил юному Неко Уильямсу впервые выйти в стартовом составе своей команды на матч национального чемпионата. Как и ожидалось, гости сразу же после стартового свистка забрали мяч под свой контроль, но особо не торопились атаковать.

Соперник сделал для мерсисайдцев все для того, чтобы они чувствовали себя комфортно уже к восьмой минуте. Сперва Кейта обокрал Преппера и отпасовал на Салаха, который пробил мимо Райана – 0:1. А уже через две минуты хозяева снова подарили мяч сопернику на своей половине поля, что привело к точному удару Хендерсона из-за пределов штрафной площади – 0:2. Обеспечив комфортное преимущество в счете, Ливерпуль продолжил контролировать ход игры, действуя в эконом-режиме.

Со временем "чайки" перехватили инициативу и активно пошли в атаку, а их соперник был вовсе не против такого хода событий. В одном из эпизодов Троссард мог забивать с близкого расстояния, но Уильямс бросился под мяч, не позволив ему оказаться в воротах. Немного позднее отличиться мог Мопе, но ему не удалось протолкнуть мяч мимо Алиссона в ближнем бою. Подопечные Клоппа ответили на это обводящим ударом Салаха из пределов штрафной, но ему немного не хватило точности.

Ближе к окончанию первой половины встречи Брайтон вновь активировался и стал часто пробивать по воротам, но удары игроков команды Грэма Поттера чаще всего были заблокированы. Однако под занавес тайма "чайкам" все же удалось забить. Лэмпти получил пас от Гросса и прострелил в штрафную на Троссарда, а Леандро отправил мяч в сетку ударом с разворота – 1:2. При таком счете команды и отправились на перерыв.

После возобновления игры мерсисайдцы снова завладели игровым преимуществом, контролируя мяч на чужой половине поля. Салах мог забить еще один быстрый гол, протолкнув мяч мимо Райана, но ему на помощь пришел Уэбстер, который выбил мяч из пустых ворот. Гости продолжали проводить атаку за атакой, но вместо забитого гола едва не пропустили. Берн был обязан отправить мяч в сетку с нескольких метров, но Дэн умудрился пробить параллельно воротам.

После этого ливерпульцы вновь долго не подпускали соперника к своим воротам, предпринимая попытки увеличить разрыв в счете. Достаточно продолжительно время у них не получалось это сделать ни с игры, ни после подач со стандартов. Но на 76-й минуте гостям таки удалось забить — Салах выиграл позиционную борьбу после подачи углового и отправил мяч в сетку — 1:3. На это подопечные Клоппа не остановились, продолжив атаковать, однако воротам Райана уже всерьез не угрожали.

Ближе к концовке поединка Троссард мог оформить дубль вслед за Салахом после классного заброса от Стивенса — бельгийцу никто не мешал, но он не попал по воротам с близкого расстояния. Данный эпизод взбодрил "красных", которые тут же пошли вперед в попытках довести счет до крупного. Наиболее реальная возможность отличиться была у Салаха, который воспользовался ошибкой Райана на выходе, но голкипер тут же исправился, переведя мяч после удара египтянина на угловой. До финального свистка счет так и не претерпел изменений, так что Ливерпуль отпраздновал победу с разницей в два мяча.

Брайтон — Ливерпуль 1:3

Голы: Троссард, 45 — Салах, 6, 76, Хендерсон, 8

Брайтон: Райан — Лэмпти, Уэбстер, Данк, Берн — Преппер (Биссума, 71), Стивенс — Гросс (Коннолли, 71), Мак Аллистер (Муй, 71), Троссард — Мопе

Ливерпуль: Алиссон — Александер-Арнольд, Гомес, ван Дейк, Уильямс (Робертсон, 46) — Вейналдум, Хендерсон (Милнер, 80), Кейта (Фабиньо, 61) — Салах, Фирмино (Минамино, 87), Окслейд-Чемберлен (Мане, 61)

Предупреждения: Лэмпти — Уильямс, Мане, Фабиньо, Гомес