Англия

"Синие" хотят заполучить атакующего полузащитника Байера.

Челси проявляет серьезный интерес к Каю Хаверцу, сообщает журналист Николо Скира.

По его информации, "синие" предложат Байеру 70 миллионов евро и бонусы за 21-летнего футболиста.

Для того, чтобы получить дополнительные средства, Челси рассчитывает продать Эмерсона, Жоржиньо и Тьемуэ Бакайоко.

По слухам, Байер оценивает Хаверца в 90 миллионов евро или фунтов (британские СМИ пишут про фунты, немецкие – евро).

В текущем сезоне Хаверц провел 30 матчей в Бундеслиге: на его счету 12 голов и 6 ассистов.