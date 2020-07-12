Англия

Подопечные Жозе Моуриньо оказались сильнее коллектива Микеля Артеты.

В рамках 35-го тура АПЛ Тоттенхэм на своем поле принимал Арсенал.

Гости первыми открыли счет в игре благодаря отличному выстрелу Александра Ляказетта. Тем не менее, хозяева быстро отыгрались – не обошлось без ошибки защитников. Сеад Колашинац плохо отпасовал на Давида Луиса, а бразилец не успел за Сон Хын Мином, который сравнял счет в игре.

Ключевым оказался гол Тоби Альдервейрельда – на 81-й минуте бельгиец замкнул подачу с углового.

2:1 – Тоттенхэм оказался сильнее в дерби Северного Лондона и опередил "канониров" в турнирной таблице.

Тоттенхэм – Арсенал 2:1

Голы: Сон Хын Мин, 19, Альдервейрельд, 81 – Ляказетт, 16

Тоттенхэм: Льорис — Орье, Альдервейрельд, Санчес, Дэвис — Уинкс, Ло Чельсо, Сиссоко — (Скипп, 84), Моура (Бергвейн, 82), Сон Хын Мин, (Ламела, 90), Кейн

Арсенал: Мартинес — Давид Луис, Мустафи, Колашинац (Нельсон, 84) - Бельерин (Суареш, 84), Себальос, Джака, Тирни (Уиллок, 84) - Пепе (Сака, 70), Ляказетт, Обамеянг

Предупреждения: Ло Чельсо, Орье, Ляказетт, Дэвис, Пепе, Уинкс, Бергвейн, Сака.