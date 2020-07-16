Сегодня, 16 июля, Эвертон на своем поле принимал Астон Виллу. 

Коллектив Криса Уайлдера был близок к важнейшей победе, однако Тео Уолкотт на 87-й минуте забил ответный мяч, а поединок так и завершился ничьей — 1:1. 

Эвертон — Астон Вилла 1:1 
Голы: Уолкотт, 87 — Конса, 72

Эвертон: Пикфорд, Динь, Холгейт (Брэнтуэйт, 16), Коулмэн, Кин, Ивоби (Уолкотт, 62), Дэвис (Сигурдссон, 73), Андре Гомеш, Бернард (Гордон, 62), Ришарлисон (Кин, 73), Кэлверт-Льюин

Астон Вилла: Рейна, Таргетт, Мингз, Аль-Мухаммади, Конса, Макгинн, Дуглас Луис, Грилиш, Хурихэйн, Трезеге (Эль-Гази, 64), Саматта (Дэвис, 64)

Предупреждения: Динь, Ришарлисон, Аль-Мухаммади. 