Англия

Француз не сможет помочь своей команде в полуфинале турнира.

Главный тренер Челси Фрэнк Лампард сообщил на пресс-конференции, что Нголо Канте не сыграет против Манчестер Юнайтед из-за травмы.

"С составом все хорошо, не готов играть только Канте. Есть сомнения по некоторым другим футболистам", — приводит слова 42-летнего специалиста журналист Низар Кинселла.

В текущем сезоне Канте провел 22 матча в АПЛ: на его счету 3 гола.

Напомним, что матч Манчестер Юнайтед – Челси состоится 19 июля в 20:00 по киевскому времени.