Англия

Наставник "синих" поделился ожиданиями от полуфинальной встречи.

Главный тренер Челси Фрэнк Лампард прокомментировал предстоящий матч с Манчестер Юнайтед в полуфинале Кубка Англии.

"Я думаю только об этом сезоне, о том, что это значит для нас, что это значит для команды, для игроков и руководства клуба.

Год был сложным, иногда люди сомневались, сможем ли мы выйти на определенный уровень. Сейчас мы дошли до полуфинала в Кубке Англии и демонстрируем в этом турнире отличную форму, и, чтобы пройти дальше, тут необходимо сразиться с другой командой, которая играет действительно здорово. Это и есть моя мотивация на победу, все остальные аргументы тут заканчиваются: главное – что это значит для команды и для руководства клуба.

Когда я стал тренером, мне важен каждый турнир, в котором можно завоевать трофей, и я буду очень горд вывести на поле Уэмбли команду своего любимого клуба. Несмотря на то, что это полуфинал, это очень серьезный поединок с МЮ, и я буду очень горд в воскресенье.

На Олд Траффорд они действовали на контратаках, и это было очень эффективно, то же самое было на Бридже, так что я не буду упускать из вида эти детали, но я точно не собираюсь воспринимать эту встречу как попытку свести счеты. Мы уважаем этого соперника, это очень хорошая команда, у них отличные игроки, которые находятся в прекрасной форме", – приводит слова Лампарда официальный сайт клуба.

Матч Манчестер Юнайтед – Челси состоится на Уэмбли в воскресенье, 19 июля, и начнется в 20:00 по киевскому времени.