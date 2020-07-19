Англия

"Вишенки" не сумели обыграть турнирно немотивированного соперника.

Перед началом тура Борнмут отставал от спасительной зоны на три очка. Поэтому для "вишенок" три очка в матче с немотивированным Саутгемптоном были жизненно важны.

Однако на деле победили именно "святые" благодаря голу Дэнни Ингза в концовке первого тайма. Он же мог сделать счет крупнее, но не реализовал пенальти на 59-й минуте.

Настоящая драма разыгралась в добавленное ко второму тайму время. На 90+4 был отменен гол Сарриджа после просмотра VAR, на на 90+8 Борнмут пропустил от Че Адамса.

Теперь Борнмуту остается надеяться на поражение Уотфорда от Ман Сити 21 июля: если этого не случится, "вишенки" покинут элиту.

Борнмут – Саутгемптон 0:2

Гол: Ингз, 41, Адамс, 90+8.

Борнмут: Рамсдейл – Стэйси, С. Кук, Келли, Рико – Брукс (Уилсон, 46), Биллинг (Гослинг, 87), Лерма (Сарридж, 82), Станислас (Соланке, 70) – Кинг (Л. Кук, 69), Уилсон.

Саутгемптон: Маккарти – Уокер-Питерс, Стивенс, Вестергор, Бертранд – Армстронг, Уорд-Праус, Ромеу (Хойбьерг, 77), Редмонд – Лонг (Адамс, 66), Ингс.

Предупреждения: Биллинг, Кук – Вестергор, Уорд-Праус.

На 59-й минуте Дэнни Ингз (Саутгемптон) не реализовал пенальти.